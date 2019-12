Consejos para pasar una inolvidable Feliz Navidad en familia

La Navidad es una fecha con muchos significados, es una temporada para reencontrarte con tus padres, hijos, abuelos, primos, sobrinos, nueras, suegros y cuñados. Pero no siempre la relación es la mejor.

Por eso, realizamos una lista de tips que serán muy importantes para que esas cenas navideñas sean todo un éxito y no terminen en un mal rato que no querrás recordar para el resto de tu vida.

Cualquier reunión debe ser preparada con mucha antelación para no obviar detalles, pero hay que estar bien claros en que tampoco todo debe quedar a cargo de una persona. Generalmente estas suelen ser las situaciones que terminan creando conflictos entre los mismos familiares, debido a que no todos están de acuerdo con lo que se organizó y de la forma en que se hizo.

Lo principal son las relaciones, por eso es importante tomar en cuenta como se la llevan entre familiares y tratar de crear un ambiente amigable para que todos se sientan a gusto y como una verdadera familia.

La comunicación es de los detalles que más debes cuidar para organizar este tipo de festividades, por eso, preparamos una lista de las cosas que no debes hacer durante las festividades navideñas.

1. No es el mejor momento para enfadarte con tu pareja o con tus hijos justo antes de que lleguen los invitados. Es normal que, durante la organización, en el grupo familiar se cometan errores que muchas veces se convierten en chistes pesados es mejor no compartirlos con la familia para no crear mal ambiente.

2. Cuidar las bebidas, pero sobretodo no recordar las experiencias pasadas ni mencionar detalles como el famoso ¿recuerdas lo que me dijiste el año pasado? o ¿recuerdas cómo me trataste en tu casa? Esta situación simplemente abrirá una pequeña puerta para dañar la comunicación, que difícilmente podrá cerrarse durante esa noche.

3. Es importante no responder a críticas ni a sugerencias personales como por ejemplo: “oye que mal te queda ese vestido ¿por qué no te dejaste es el que tenías puesto primero?”. En ese momento es mejor dejar pasar este tipo de comentarios y no prestar atención.

4. Uno de los consejos más importantes es evitar las comparaciones, ya que estas son odiosas y son las causas que motivan a discusiones y peleas, incluso entre familiares.

Recuerda que es muy importante compartir este tipo de consejos con tu núcleo familiar, más si son los anfitriones de la actividad navideña. Seguramente de esta manera podrás crear el mejor ambiente para tu fiesta, pero más importante hacer que todos la pasen bien.