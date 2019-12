Ricas recetas de comida mexicana para disfrutar una Feliz Navidad

Para esta temporada navideña de disfrute, de alegría con amigos parientes, con toda la familia te vamos a ayudar a que dejes a tus invitados con la boca abierta. Gracias a la variedad que tiene la comida mexicana tienes a la mano varias recetas que servirán, no sólo para adornar tu mesa, sino también para que tus invitados prueben una comida novedosa.

Si quieres sorprender a tus invitados y familiares nada como el suculento bacalao. Esta es una receta especial que no podemos confundir con el bacalao a la vizcaína. Es una comida tan especial que en algunas regiones de México se le conoce como el príncipe de la Navidad. Para esta receta sólo necesitas bacalao, apio, cebolla morada, hierbas, jitomate, alcaparras, aceitunas, aceite de oliva y ajo. Esta es una propuesta bastante suave para aquellas personas a las que normalmente no les gusta el sabor de este pescado.

Por supuesto, no podía faltar el delicioso sabor del tradicional pavo relleno. Se dice que no hay navidad sin pavo, por eso es importante aderezarlo al mejor estilo mexicano para que este suculento platillo no deje de adornar tu mesa. Solo necesitas un pavo de entre seis y ocho kilos, sal marina, hierbas pimienta, chiles, jitomate y bastante vino blanco.