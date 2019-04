Casting Comediantes

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD:

(a) Ser mayor de 18 años de edad a partir del 1 de mayo del 2019 y tener la documentación válida que así lo demuestre; (b) ser ciudadano o residente legal de los Estados Unidos de América o estar legalmente en los Estados Unidos de América, Y PROVEERLE A UNIVISION EVIDENCIA DE DICHA ELEGIBILIDAD EN LA FECHA DE SU AUDICIÓN (por ejemplo, pasaporte americano, tarjeta de residencia, y/o certificado de nacimiento provisto por un estado de los Estados Unidos de América o el Estado Libre Asociado de Puerto Rico); (c) tener pasaporte vigente y/o documento de autorización para re-ingreso a los Estados Unidos de América; y (d) dominar el español. Sin limitar lo anterior, las personas incluidas en cualquiera de las siguientes categorías no podrán participar: (v) los que, a partir de la fecha de su audición, sean empleados, agentes o representantes (a) de Univision, Univision Communications Inc., The Univision Network Limited Partnership, Univision Television Group, Inc., Univision Interactive Media, Inc., UniMás Television Group, Inc., UniMás Network, Galavision, Inc., Univision Management Co., Univision of Puerto Rico, Inc., Univision Radio, Inc., Fusion Media Network, LLC, Univision Local Media, Inc., El Rey Holdings LLC, Uni-Rey Services, LLC, o sus respectivas afiliadas, matrices, o subsidiarias; y/o (w) los que se encuentren actualmente bajo, o negociando, un contrato exclusivo con cualquier persona o entidad que le prohíbe o impide participar en un programa de televisión; y/o (x) los que sean candidatos para algún tipo de cargo político y/o se conviertan en candidatos para algún tipo de cargo político desde la fecha en que se presenten a la audición hasta un año después de la primera transmisión del último episodio del programa en caso de ser elegido como participante; y/o (y) los familiares inmediatos (incluyendo, cónyuge, padres, hijos, hermanos, abuelos, padrastros, hijastros, sobrinos, nietos, primos y/o tíos) de, o las personas que residan en la misma residencia que, cualquiera de las personas identificadas en las cláusulas (v), (w) o (x) anteriores; y/o (z) los que hayan sido finalistas en algún programa de televisión de competencia estilo “reality” en los últimos 2 años.