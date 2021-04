Prueba: Ford Mustang Mach-E 2021, un nuevo capítulo para una leyenda

Desde el momento que anunciaron oficialmente al Ford Mustang Mach-E, reacciones no se dejaron esperar. Por un lado, muchos alabaron su compromiso hacia la movilidad eléctrica. Mientras por otro lado, no faltaron comentarios en el extremo opuesto. Porque el Mach-E, además de ser eléctrico, adopta -en papel- características de una camioneta utilitaria familiar moderna.

En cuanto a sus ruedas, en la versión base (la ‘Select’) y California Route son 18 pulgadas. Mientras las versiones Premium y First Edition usan de 19 y la GT de 20”. Nuestra unidad de prueba es la First Edition, con neumáticos 225/55 en las cuatro esquinas.

La segunda opción es usar el ‘app’ en el teléfono móvil. A través de este no solo puedes operar los pestillos, sino encender el carro, bajar los vidrios, abrir la compuerta del área de carga, etc. El app es totalmente personalizable, incluyendo lugares (casa, oficina, lugares de carga programar el días/horas que saldrás de casa para que el carro este no solo cargado sino que la cabina tenga la temperatura adecuada antes de salir, modo de manejo, etc.).