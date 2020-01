Primer contacto: Hyundai Venue 2020, un crossover pequeño con grandes intenciones

View this post on Instagram

Esta mañana tuvimos en #Miami, #Florida nuestro primer contacto con el @hyundaiusa #Venue 2020, el nuevo miembro de entrada a la familia de vehículos utilitarios de la firma surcoreana, que llega con un estilo urbano distintivo, tecnología de punta de serie y versatilidad en un tamaño compacto. Monta un motor cuatro cilindros de 1.6 litros, capaz de entregar 121 caballos de fuerza y 33 mpg en trayecto combinado. Gran atractivo también es su precio, el cual arranca en los 17,350 dólares. Encuentra próximamente nuestra reseña en autos.univision.com.