Probamos la nueva Jaguar F-Pace SVR 2020 y nos mostró que a veces prestigio significa potencia y velocidad

Visualmente la camioneta es la misma F-Pace que todos conocemos y muchos desean. No en vano es una de las camionetas con el diseño más sexy del mercado actual. Sin embargo, hay diferenciadores visuales que separan a la F-Pace SVR de sus hermanas de menos rango. El principal de ellos son dos entradas de aire laterales, cada una de ellas situadas muy cerca y detrás cada uno de los arcos de las ruedas delanteras. Del borde superior de cada entrada nace un hermosa línea de carácter muy rápida que muere poco después de recorrer algo más de la mitad del recorrido de la puerta, lo que hace que los paneles del guardafangos y la puerta delanteros, sean exclusivos del modelo. Cada una de estas entradas tiene como pareja una salida de aire vertical que recorre gran parte de la altura del parachoques trasero. Otro detalle que destaca la presencia de este titán motorizado son sus ruedas de 21 pulgadas (con opción de 22 pulgadas) cuyos rayos dejan ver las pinzas rojas de sus enormes frenos de discos de 15.5 al frente y 15.6 pulgadas atrás . La lista es termina con parachoques delanteros y traseros de nuevo diseño y un alerón trasero en el borde superior del portón trasero. Si por algún motivo dejas de ver todas estas pistas, Jaguar instaló dos discretos emblemas, uno en la parrilla delantera y otro en el portón trasero con las letras SVR. En todo caso, se trata de un vehículo extraordinariamente hermoso .

En la cabina toda posible confusión desaparece al ver los dos asientos deportivos frontales de respaldo alto con reposa cabezas incorporado cubiertos en cuero Windsor con patrón de rombos acolchados, pero ese es solo el principio de la historia. El selector rotativo de cambios fue suplantado por la palanca estilo ‘SportShift’ que debutó en el Jaguar F-Type y que también fue adoptada por el Jaguar XE 2020. Lamentablemente, Jaguar no incluyó el hermoso volante de nuevo diseño que debuto en la eléctrica I-Pace, pero dotó al volante regular de unas paletas de cambios hechas de aluminio, cuyo aspecto hace imposible no usarlas, y cuya operación hace imposible no enamorarse de ellas.