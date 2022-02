La Historia del Ford F-150 Raptor, la pickup deportiva original

Ford no es un extraño en ‘Baja’, no solo ha participado desde el primer año, sino que ha ganado en más de 20 oportunidades. Así que aprovecho toda la tecnología y experiencia a su disposición para desarrollar una camioneta pickup que ellos definieron como ‘Trophy Truck’ legal para las calles con todas las garantías de fábrica. Su presentación oficial en el SEMA Show de 2008 no solo causó revuelo, sino que creo un nuevo segmento.