La nueva Ford Bronco Sport 2021 llega como una alternativa compacta a su hermana mayor

La llegada de la nueva Ford Bronco es sin duda uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de industria automotriz. La Bronco es el Mustang de las camionetas, y ahora que Ford, con excepción de el mismo Mustang, solo fabrica camionetas crossover, SUVs y pickups, la Bronco se posiciona como uno de los carros de imagen del fabricante.

El único problema es que la nueva Ford Bronco, a pesar de su precio de arranque de $29,995 dólares, no es un carro para todo el mundo. La Bronco es un vehículo todoterreno serio, con características que sobrepasan por mucho las necesidades, y más importante aún las capacidades de manejo, de gran parte del público.

Afortunadamente, a alguien en Ford se le ocurrió cubrir la necesidad que aquellas personas a quienes les gusta la Bronco, pero estarían mejor servidos con un vehículo más convencional. Ese es el motivo de ser de la nueva Ford Bronco Sport.

Diseño

Visual y conceptualmente la Bronco Sport es mucho más cercana a la exitosa Ford Escape original de 2001, que la Escape actual. Se trata de una SUV compacta de 4 puertas construida sobre la misma plataforma de la Escape, pero con un diseño muy simple, espacioso, con líneas claras y definidas que muestran una gran rectangularidad creando una familiaridad instantánea con la Bronco 2021, que no da lugar a ambigüedades en su propósito.

Las similaridades con su hermana mayor van más allá de sus siluetas. La Bronco Sport también cuenta con faros circulares conectados por una barra frontal donde se lee la palabra B R O N C O, pero a diferencia de la Bronco regular, las faros de la Bronco Sport se encuentran recedidos en relación al plano frontal de la parrilla, por lo para darle uniformidad al conjunto usan una cubierta transparente que no tiene la Bronco regular.



Aunque la Bronco Sport solo ofrece carrocería de cuatro puertas, y nada de la modularidad de la Bronco regular, su diseño es un acertado y emocionante. Su línea de cintura completamente recta y horizontal, tiene un pequeño escalón justo donde comienza la base del tercer pilar (o pilar C) que en sí mismo tiene una forma triangular con base ancha y tope angosto que le dan a la ventana trasera una forma trapezoidal sin necesidad de darla ninguna inclinación a la parte posterior de la ventana de la puerta trasera. Vista de lado la Bronco Sport recuerda a la Land Rover Defender sin ser una imitación.

En la parte trasera hay un portón con bisagras superiores, con una superficie esculpida con una hendidura central donde se puede leer BRONCO SPORT. La placa de licencia va en el parachoques, las ópticas traseras están compuestas por dos elementos trapezoidales muy sencillos que van a cada lado, y el neumático de repuesto viaja dentro del vehículo.

Debajo del capó

Al igual que en el caso de su hermana mayor, el menú de motores para la nueva Ford Bronco Sport está compuesto de dos opciones, en este caso sin embargo no hay opción V6. Las versiones superiores, que serán conocidas como Badlands y First Edition, usarán un motor EcoBoost cuatro cilindros turboalimentado de 2.0 litros que produce 245 caballos de fuerza y 275 lb-pie de torque. Mientras que las tres versiones iniciales superiores que serán conocidas como Base, Big Bend y Outer Banks cuentan con el motor EcoBoost cuatro cilindros turboalimentado de 1.5 litros con un 181 caballos de fuerza y 190 lb-pie de torque. Estos son los dos trenes motrices tradicionales que ofrece la Ford Escape 2020. Ford nos dijo que para Bronco Sport por el momento no están planteadas versiones híbrida e híbrida enchufable con que cuenta la línea Escape.

Nuevamente al igual que en el caso de la Ford Escape, la transmisión única para ambos motores es una caja automática de 8 velocidades, con levas de cambios en el volante en el caso de los niveles Badlands y First Edition. A diferencia de la Escape sin embargo, todas y cada una de las Ford Bronco Sport contarán con tracción 4x4.

Ford fue enfática en recalcar que la nueva Bronco Sport no es una mera crossover con tracción en las cuatro ruedas. El fabricante dice que si bien esta camioneta compacta no es la cabra montesa que es la Bronco regular, sus capacidades todoterreno no son nada despreciables. Por ejemplo, el sistema 4x4 de las versiones Badlands y First Edition, incluye una unidad de tracción trasera de doble embrague con función de bloqueo del diferencial para permitir un mayor rendimiento todoterreno, similar al de un diferencial de bloqueo mecánico tradicional. El sistema puede desviar virtualmente todo el torque del eje trasero a cualquiera de las ruedas, algo que nunca habíamos visto en una SUV basada en una plataforma de tracción delantera.

Bronco Sport cuenta con modos de manejo Normal, Eco, Sport, Slippery (resbaladizo) y Sand (arena); mientras que las versiones Badlands y First Edition cuentan además con modos Mud/Ruts (fango/zurcos) y Rock Crawl (rocoso).

Chasis

Todas las versiones cuentan con suspensión delantera y trasera independiente. Las series Badlands y First Edition, incluyen puntales delanteros afinados exclusivamente para esos modelos, equipados con topes de rebote hidráulico diseñados para proporcionar una experiencia menos ruidosa, mientras que los resortes más suaves y las barras antivuelco ofrecen una mayor articulación sobre obstáculos.

La Bronco Sport cuenta con la opción de Trail Control, un sistema de control de crucero todoterreno que permite que el vehículo frene y acelere por sí mismo hasta 20 mph hacia adelante y 6 mph en reversa, permitiendo al conductor mantenerse enfocado en direccionar el vehículo en terrenos difíciles. También cuenta con cuatro placas protectoras de acero, opción de ganchos de remolque delanteros montados en el bastidor capaz de soportar individualmente cargas estáticas de hasta el 100% del peso bruto del vehículo. Las versiones Badlands y First Edition son capaces de sumergirse hasta 23.6 pulgadas de agua.

La altura del techo de la Bronco Sport es una gran fuente de versatilidad que no solo proporciona un enorme espacio sobre los pasajeros, sino que hasta permite asegurar dos bicicletas paradas, y así no tener que sujetarlas en una parrilla externa. Su portón trasero se abre hasta una gran altura, y gracias a dos potentes faros LED hace que el espacio del área trasera sea utilizable para aprovechar las horas de la noche. Ford instaló un dispositiva para abrir botellas para cuando se encuentren alguna rara botellas que no se pueda abrir girando la tapa.

Para quienes necesitan mayor versatilidad aún, la Ford Bronco Sport llegará a los concesionarios en la primavera de 2021 con un catálogo de más de 100 accesorios y partes creadas especialmente para el modelo. Ford ya está tomando reservaciones en Ford.com, para lo cual hay que dejar un depósito reembolsable de 100 dólares.