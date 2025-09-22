¿Cómo preparar tu auto para la temporada de lluvias? Sigue estos consejos

Con la llegada de la temporada de lluvias es fundamental asegurarse de que tu auto esté en condiciones óptimas para enfrentar caminos mojados y visibilidad reducida. Prepararlo a tiempo no solo mejora tu seguridad al volante, sino que también previene daños costosos. Aquí te contamos qué revisar y cómo mantener tu vehículo listo para casi cualquier tormenta.

Haz una inspección general del vehículo

Cada detalle cuenta cuando se trata de tu seguridad al manejar en temporada de lluvias. Por eso, es recomendable hacer una inspección general, donde revises cada uno de los componentes de tu carro. Este checklist te será de gran utilidad para empezar:

Revisa y cambia las plumillas limpiaparabrisas para una buena visibilidad sin humedad.

Verifica que todas las luces funcionen a una intensidad adecuada: traseras y delanteras.

Revisa el sistema de frenos. Si es necesario, visita especialistas o expertos que aseguren su óptimo funcionamiento en cualquier superficie.

Los neumáticos adecuados y su elección

La temporada de lluvias es un buen pretexto para renovar las llantas de tu auto y elegir las que te aseguren un buen agarre al conducir en superficies mojadas. Los neumáticos con ranuras profundas permiten un mejor control en suelo mojado.

También debes revisar visualmente cada llanta y verificar que no tenga cortes, desgaste pronunciado, protuberancias o cualquier otro daño visible. Finalmente, verifica la presión correcta en las llantas, pues si esta no es la adecuada, puede afectar negativamente la tracción, lo cual es muy importante especialmente en temporada de lluvias.

Rodando bajo la lluvia

Luego de preparar tu vehículo para las tormentas es recomendable tener en mente la seguridad incluso si ya te agarro la lluvia. Manejar adecuadamente en entornos mojados o algo inundados puede evitar daños en tu auto . ¿Sabes cómo hacerlo?

Baja la velocidad y avanza más lento para favorecer la tracción o el agarre de las llantas.

para favorecer la tracción o el agarre de las llantas. No debes pisar los frenos fuertemente , aun en medio de un “patinazo”.

, aun en medio de un “patinazo”. Mantén una distancia amplia entre tu auto y el delantero: Toma más tiempo frenar en superficies mojadas que secas.

y el delantero: Toma más tiempo frenar en superficies mojadas que secas. Si la lluvia es muy fuerte, es mejor detener el vehículo y resguardarse en un lugar seguro. Recuerda que las inundaciones crecen de forma rápida y repentina.

La precaución es la clave para tener un regreso seguro a casa. Consulta a un mecánico experto para asegurarte de que tu vehículo está en óptimas condiciones para viajar de forma adecuada durante esta temporada de lluvias. Además, revisa cuáles son los daños que tu seguro cubre en caso de inundaciones .

Si vives en una zona susceptible a los huracanes entonces debes aplicar medidas que van más allá de las relacionadas con el funcionamiento del carro. Por ejemplo: Aplicar cinta adhesiva en forma de "X" para evitar que se rompan fácilmente. En una situación así, también debes verificar que la cobertura del seguro sea la adecuada para casos de huracán e inundación .

¿Hubo una tormeta fuerte? Esto debes hacer después

No arranques tu auto inundado: Aunque solo esté parcialmente sumergido, encenderlo puede dañarlo seriamente. Si necesita moverse, es mejor remorcarlo y llevarlo a un taller.

Aunque solo esté parcialmente sumergido, encenderlo puede dañarlo seriamente. Si necesita moverse, es mejor remorcarlo y llevarlo a un taller. Quita el agua estancada y la humedad rápido: Puede causar corrosión y moho que dañan permanentemente el auto.

Puede causar corrosión y moho que dañan permanentemente el auto. Revisa aceite, gasolina y otros líquidos que pueden haberse contaminado con agua; reemplázalos y llama a un mecánico antes de encender el motor.

que pueden haberse contaminado con agua; reemplázalos y Checa el interior : Luces, ventanas, cerraduras, radio y otros componentes eléctricos pueden dañarse con humedad.

: Luces, ventanas, cerraduras, radio y otros componentes eléctricos pueden dañarse con humedad. Al manejar, evita zonas inundadas: Seis pulgadas de agua (15 cms) pueden hacer que pierdas el control. Las carreteras también pueden debilitarse después de una inundación, así que debes conducir con mucha precaución y solo si es estrictamente necesario o urgente.

Seis pulgadas de agua (15 cms) pueden hacer que pierdas el control. Las carreteras también pueden debilitarse después de una inundación, así que debes conducir con mucha precaución y solo si es estrictamente necesario o urgente. Si pierdes control del vehículo, detente: Pon el freno de mano y espera ayuda.

