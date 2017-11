Un viaje inédito al mundo de la narcoaviación en América Latina

Avión de matrícula venezolana estrellado en Honduras con un cargamento de droga. Univision Investiga

Vanessa Herrera recibió una especie de caja de helados en el hotel donde se hospedaba en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en espera de noticias de su hijo desaparecido. Como en la tapa del recipiente iban unas verduras pensó que alguien había enviado un pedido a domicilio por equivocación. Horas después un hombre le advirtió que dentro de la caja iban los restos de su hijo Luis Andrés.



“Era como carbón”, recuerda ella. “Esto no debe ser mi hijo, no había huesos no había dientes no había fémur no había nada”.



La macabra entrega ocurrió en 2015. Desde entonces Vanessa no ha sabido más de Luis Andrés ni de su hermano Juan Pablo, ambos pilotos que un día le dijeron que se iban de Colombia a trabajar en una empresa de fumigación en Bolivia y no regresaron.

“Yo no sabía ni a quién llorar de mis dos hijos, yo no sabía ni qué hacer, o sea era una situación de locura”', le dijo a Univision en una larga entrevista en Satipo, un pueblo en las estribaciones de Selva Central, Perú.

En búsqueda de sus hijos Vanesa conoció a Néstor Clavijo, un técnico de transporte de petróleo colombiano que sufría con la misma angustia: su hijo Julián había tenido un accidente aéreo en Selva Central. Sabía que había sobrevivido, pero después de una semana perdió su rastro. En la aeronave accidentada iba como piloto Luis Andrés Mojica, el hijo de Vanessa.





Desde entonces la pareja se ha dedicado a buscar a los tres jóvenes. Reparten sus fotografías en los rincones más remotos, visitan cárceles, fiscalías, y se internan en la espesura de la jungla gritando los nombres de sus hijos hasta que sus voces se ahogan en llanto.

Los pilotos son parte de una larga lista de jóvenes desaparecidos en una de las rutas más peligrosas del narcotráfico en América Latina, a través de la cual se envía cocaína peruana a Bolivia en avionetas compradas en el mercado de segunda de Estados Unidos. Son los dramas poco conocidos de la estela de muerte y corrupción que va dejando a lo largo de la región la incontrolable y eficiente operación aérea de los carteles de la droga.



Desde Perú a México, el mapa de América Latina de las rutas del narcotráfico levantado por organismos de inteligencia parece un radar congestionado de Federal Express.



Desde Perú a México, el mapa de América Latina de las rutas del narcotráfico levantado por organismos de inteligencia parece un radar congestionado de Federal Express: la droga de Bolivia se distribuye a Brasil, segundo consumidor mundial de cocaína; también despachan a Argentina, Uruguay y Paraguay, y otros cargamentos salen a Venezuela y de allí a Centro América. Día y noche, una flota de aviones con matrículas falsificadas y legítimas, volando bajo y en condiciones mínimas de seguridad, surcan la región para cumplir con la demanda de los mercados adictos de Estados Unidos, Brasil y Europa.

Durante varias semanas, reporteros de Univision Investiga se adentraron en este mundo para mostrar cómo funciona, sus rutas, sus trampas, sus costos y la cadena humana que participa en el negocio aéreo desde la chacra peruana hasta la frontera de México con Estados Unidos.



En fotos: los narcovuelos y su estructura clandestina Las avionetas marca Cessna son las más utilizadas para el narcotráfico. Luis Andrés Mojica, piloto desaparecido en Perú. A Vanessa Herrera, madre de Luis Andrés Mojica, le entregaron restos humanos y le dijeron que pertenecían a su hijo. Ella no pierde la esperanza de encontrarlo vivo. Su otro hijo, también piloto, se encuentra desaparecido. Las academias de aviación de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cobran $25,000 por carrera. Las escuelas dicen no tener responsabilidad en lo que hacen los pilotos con su profesión. Pista clandestina en Honduras, país que se ha convertido en una escala de abastecimiento de aviones con droga que salen de Colombia y Venezuela. Torre de control clandestina encontrada por la policía hondureña en Brus Laguna. Avioneta de matrícula venezolana estrellada en Honduras cargada de droga. Los narcos le sacan los asientos a las aeronaves para cargarlas con droga. Operación antinarcótico en Honduras.

Unidad antinarcóticos en Honduras. Los narcos usan maquinaria pesada para construir pistas clandestinas en mitad de la selva. Un excapitán del ejército hondureño denunció que este helicóptero estaba ligado al hermano del Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Combustible para aeronaves decomisado en Honduras. Decomiso de marihuana en México. En el Triángulo Dorado, en época de cosecha de marihuana, pueden salir hasta tres vuelos diarios.



