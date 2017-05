Implacable director tributario del gobierno de Chávez que multó a medios lleva vida de lujo en Miami

José Joaquín Cedillo Moreno casi nunca apareció en la televisión de Venezuela pero su nombre figuraba en numerosos anuncios oficiales como el adalid de una campaña de multas, reparos y cierre de empresas por evasión de impuestos durante los primeros años del gobierno del presidente Hugo Chávez.

El plan “Evasión Cero’’ ciertamente aumentó los recaudos, pero también convenció a la oposición venezolana de que era una forma más para perseguir a los críticos del régimen e incomodar “al imperio’’ como se refería Chávez a Estados Unidos.

Read this article in English

En su condición de gerente de Contribuyentes Especiales del Seniat, el organismo recaudador de impuestos de Venezuela, Cedillo fue clave para imponer multas a las cadenas que incomodaban al gobierno, como Radio Caracas Televisión y Globovisión, y para el cierre temporal de las compañías petroleras Shell, Chevron y Total y de empresas como Colgate Palmolive.



Recaudador de impuestos venezolano disfruta de la buena vida en Miami José Joaquín Cedillo Moreno, ex director de la agencia tributaria venezolana SENIAT. Foto: Social media | Univision 0 Compartir José Cedillo junto a un yate. Foto: Redes Sociales | Univision 0 Compartir El ex funcionario socialista de paseo con su esposa en Venecia. Foto: Redes Sociales | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La pareja posa para una fotogrfía en Vaticano. Foto: Redes Sociales | Univision 0 Compartir El ex funcionario socialista venezolano con su esposa en Rio de Janeiro. Foto: Redes Sociales | Univision 0 Compartir José Cedillo con su esposa e hija en Hollywood, California. Foto: Redes Sociales | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Una de las oficinas del organismo recaudador de impuestos de Venzuela, SENIAT. Foto: Minci | Univision 0 Compartir

Hoy Cedillo vive en el imperio que tanto condenaron sus exjefes. Tiene a nombre de una de sus sociedades una casa de más de 1.3 millones de dólares en un conjunto cerrado de Doral, al sur de Florida; hace unos meses vendió un apartamento en un edificio de Brickell Avenue, cuenta con una oficina de negocios, viaja por el mundo con su esposa, exfuncionaria del Seniat, y no oculta en las redes sociales sus gustos por los automóviles Mercedes Benz deportivos.

Es uno de los numerosos exfuncionarios de la revolución bolivariana que se han establecido en Estados Unidos, apostándole al olvido del discurso antimperialista y a la tolerancia de quienes fueron testigos de sus acciones. Cedillo se considera una excepción. Según le dijo a Univision, él fue un empleado de carrera administrativa que empezó en el gobierno del presidente Rafael Caldera (1994-1999) y que tal condición no lo hace representante de una administración en particular. “Usted está confundido. Yo no era funcionario público sino empleado de carrera. No trabajaba para el gobierno de Chávez sino para el Estado venezolano’’, afirmó Cedillo.



publicidad

En un mensaje previo enviado a Univision, la esposa de Cedillo, Jessica Herrera, afirmó que su esposo “no perteneció a ningún partido político de ninguna corriente, ni siquiera al PSUV (el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela) aun cuando trabajaba para el Estado’’. Hasta 2007 Cedillo fue la mano derecha de José Gregorio Vielma Mora director del Seniat, el organismo tributario del gobierno venezolano.

Sus colegas recuerdan a Cedillo como un empleado de bajo perfil con una amplia preparación técnica que se granjeó la confianza del director. “Todo lo que pedía Vielma Mora, se lo concedía, era su gerente estrella’’, comentó un excolega. El problema es que lo que pedía Vielma Mora no eran necesariamente acciones libres de motivaciones políticas. “Vielma Mora y Cedillo hacían con discreción y disimulo todo lo que se ordenaba desde la presidencia, no dejaban quedar mal a Chávez’’, agregó la fuente.

Según varios líderes de la oposición, Chávez utilizó el Seniat para perseguir políticamente a sus críticos y silenciar a los medios que cuestionaban su gestión. “Ese tipo Cedillo era el garrote de Vielma Mora en este proceso de persecución tributaria por razones políticas’’, comentó a Univision Investiga, Miguel Ángel Rodríguez, director de 'La Entrevista' (RCTV), el programa más visto en la televisión venezolana entre los años 2005 a 2007.



publicidad

Rodríguez sostuvo que Cedillo intempestivamente lo incluyó en el rango de contribuyentes especiales sin que él tuviera los altos ingresos que se requieren para esa categoría. “No me dejaron reaccionar, me llegó otra circular diciendo que me estaban haciendo una fiscalización de los últimos cuatro años como contribuyente especial. Si yo no era contribuyente especial’’, afirmó Rodríguez quien continúa trabajando en Venezuela.

Cedillo, de 51 años, explicó que no sabe quién es Rodríguez y que hace muchos años no ha visto a Vielma Mora, hoy gobernador del estado Táchira. Una fuente dijo a Univision que Cedillo fue cercano a José Vicente Rangel Ávalos, exalcalde chavista de Sucre, un municipio de Caracas, hijo del exvicepresidente José Vicente Rangel.

En su carta a un reportero de Univision, la esposa de Cedillo explicó que desde que él dejó el cargo en el Seniat “trabaja de forma independiente en varios proyectos, desde agropecuarias y producción de pollos en Venezuela … hasta una compañía de importación y suministros de partes automotrices y tecnología desde USA a Latinoamérica’’.

El ex funcionario preguntó a Univision por qué quienes hoy se quejan de persecución política no presentaron sus quejas oficialmente en su momento. Su esposa escribió que Cedillo “no es del régimen ni vende o recibe dólares del gobierno venezolano’’. Agregó que “no sólo lucha para que a mí y a nuestros tres niños no nos falte nada, sino que poco a poco ha tratado de ayudar a los que todavía sufren allá de nuestra familia para que puedan venir y escapar de ese desastre’’.



publicidad

Un desastre que Rodríguez, periodista, continúa reportando desde Venezuela. “Creo que el hecho de que se hayan ido [los exfuncionarios de Chávez] a Estados Unidos, a Europa, a gozar la buena vida, da cuenta de que lo que hicieron fue un gran ultraje’’.

El canal RCTV (Radio Caracas Televisión), inaugurado en 1953, fue obligado a cerrar operaciones finalmente el 27 de mayo de 2007, con una medida con la que Chávez siempre amenazó a los canales: no renovarle la concesión del espacio radioelétrico. Ese día, además de provocar una herida mortal a la libertad de informar, "se perdieron unos 10 mil empleos productivos", calculó el presidente de la empresa, Marcel Granier.

Los otros canales venezolanos siguen al aire, pero cambiaron radicalmente su línea editorial para favorecer al gobierno.

Estas son algunas de las medidas anunciadas por Cedillo en desarrollo de acciones de recaudo de impuestos:

Marzo, 2004- Seniat impone multas a los canales RCTV, Venevisión y Televen por un total de 2.1 millones de dólares.

Junio, 2004- Cedillo ordena el cierre por 48 horas de las firmas de abogados Baker & Mc Kenzie.

Julio, 2004- Cedillo ordena el cierre de unidades de Colgate-Palmolive por 48 horas. También multa al grupo farmacéutico Bayer.

Julio 2005- Seniat clausura por 48 horas las oficinas administrativas de Shell e impone una multa de 74 mil dólares por “incumplimiento de las formalidades tributarias en la impresión de las facturas y de los libros de compra y venta”.



publicidad

Agosto 12, 2005- Cedillo anuncia que el Seniat incautó la base de datos a la petrolera estadounidense Chevron por negarse a divulgar información tributaria.

Vea también: