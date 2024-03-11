Revive la pasión de La Fiera, un clásico de las novelas de Victoria Ruffo que llega a ViX

La Fiera estuvo protagonizada por Victoria Ruffo y Guillermo Capetillo.

La Fiera, uno de los clásicos más queridos de la televisión llega a la pantalla de ViX este 11 de marzo.

La legendaria telenovela mexicana que conquistó corazones en la década de los 80 está protagonizada por Victoria Ruffo y Guillermo Capetillo.

Esta historia estuvo dirigida por Pedro Damián, el responsable de RBD y producida por Valentín Pimstein.

De qué trata La Fiera, novela protagonizada por Victoria Ruffo

La Fiera narra la historia de Natalie, interpretada por Victoria Ruffo, una hermosa joven de origen humilde, conocida en su barrio como La Fiera. Su destino se entrelaza con el de Víctor Alfonso, personaje a cargo de Guillermo Capetillo, un joven de familia adinerada con quien comparte un amor desde la infancia.

Sin embargo, su amor se ve desafiado por las barreras impuestas por la sociedad y la férrea oposición de los padres de Víctor Alfonso, quienes desean que su hijo se case con la refinada Brenda, interpretada por Rocío Banquells.

La trama se desarrolla entre intrigas, amores prohibidos y traiciones, con Natalie luchando por su felicidad mientras enfrenta la crueldad de Elodia, la mujer que la crio y que la explota sin piedad.



Sin embargo, el destino le tiene preparadas sorpresas, y cuando todo parece perdido, un bondadoso millonario llamado Manuel Pérez Brito, interpretado por Luis Daniel Rivera, aparece en dispuesto a ayudarla, y a desenterrar secretos del pasado que cambiarán el curso de sus vidas.

La Fiera fue un fenómeno televisivo en su época, marcando un hito en la historia de las telenovelas mexicanas y consolidándose como un clásico del género.

La trascendencia de La Fiera va más allá de sus fronteras, esta historia cuante con dos versiones una en español y la otra en italiano.

Sin duda esta nueva transmisión llevará a los espectadores a un viaje lleno de nostalgia, emoción y pasión, reviviendo los momentos inolvidables que cautivaron a generaciones enteras.

Prepárate para dejarte seducir por el encanto de una historia que ha resistido el paso del tiempo y sigue siendo tan cautivadora como el primer día.