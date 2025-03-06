María Me Muero: cuándo ver en ViX la nueva película de comedia mexicana

El viernes 14 de marzo la plataforma ViX estrenará dentro de su catálogo la comedia mexicana María Me Muero , con una trama divertida que cuenta la historia de un hombre hipocondriaco y el remedio que sus seres queridos pondrán a prueba para ayudar a superar esa idea.

El miedo a la muerte nunca fue tan divertido, pues en María Me Muero veremos a Rodrigo, un hombre atormentado por la idea de que puede sufrir una enfermedad terminal. La cinta es dirigida por Gabriela Sobarzo.

María Me Muero: de qué trata la película de ViX



Rodrigo es un hombre hipocondriaco que cree es el único ser en el mundo al que le pueden dar enfermedades mortales o resfriados terminales. Su mujer, María, tiene que aguantar sus ideas, hasta que decide hacer algo al respecto y ponerle fin a ese estilo de vida.

Con ayuda de su suegro, María llevará a Rodrigo a una terapia de choque donde se enfrentará a situaciones extremas, haciéndolo creer que el día de su muerte está muy cerca. ¿Logrará Rodrigo darse cuenta de que es hipocondriaco y volver a la realidad?

María Me Muero: actores que integran el reparto



La cinta es protagonizada por Ricardo Fastlicht ( Me Vuelves Loca y Mal Criados) quien da vida a Rodrigo, un hombre cuyo nivel de hipocondría lo llevará a tener problemas en su matrimonio y su vida en general.

María es su esposa, interpretada por la actriz Natalia Téllez, a quien también puedes ver en ViX en las cintas Enfermo Amor , Amores Permitidos , la serie Profe Infiltrado , entre otros títulos de ViX. Ella es una mujer sensata que se percate del daño que se está haciendo Rodrigo con la idea de que puede morir víctima de una enfermedad y hará todo por ayudarlo.

Actúan también en esta cinta Héctor Suárez Gomis, Erik Hayser, Minni West, José Semafi y más.