Loco por ella: Todos los trastornos mentales que se mencionan en la película (explicados)

¿De qué trata la película Loco por ella?

La historia gira en torno a Álvaro, un periodista muy confiado en sí mismo y que su lema de vida es: "Si quieres, puedes". En una noche que sale con amigos conoce a Carla, una chica con un espíritu aventurero que le hace vivir una noche fuera de lo común.

Después de esa noche fabulosa, Álvaro se obsesiona con ella, lo que hace que la busque por cielo, mar y tierra. Afortunadamente para él, una receta guardada en la chamarra que ella le dejó esa noche lo lleva hasta el lugar donde Carla se encuentra: una clínica psiquiátrica.

Álvaro busca a Carla por todos lados - Loco por Ella Imagen Loco por Ella



Con tal de volver a verla, pide que lo internen en ese lugar, con el pretexto de que hará un reportaje para su trabajo.

Lo que comienza como una investigación se convierte en una travesía emocional, donde Álvaro conoce a personas únicas que viven con diferentes trastornos mentales.

¿Qué trastornos mentales aparecen en la película Loco por ella?

En la película Loco por ella (disponible en ViX) se mencionan diversos trastornos y enfermedades mentales:

El personaje de Tina sufre de mitomanía o mentira compulsiva. Este trastorno se caracteriza por la necesidad patológica de mentir de forma reiterada, incluso sin un beneficio aparente, lo que afecta las relaciones interpersonales y la confianza del entorno.

Tina asegura todo el tiempo que pertenece a la realeza - Loco por ella Imagen Loco por ella

Víctor tiene el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo (TOC), específicamente con obsesión por la limpieza.

El TOC se manifiesta a través de pensamientos intrusivos, obsesivos y conductas repetitivas, como la necesidad de limpiar en exceso o evitar la contaminación, que interfieren significativamente en la vida diaria.

Víctor padece de un trastorno obsesivo compulsivo por la limpieza - Loco por ella Imagen Loco por ella

Martha es diagnosticada con síndrome de Tourette, un trastorno neurológico que provoca tics motores (movimientos) y vocales (sonidos, palabras) involuntarios.

Estos tics pueden ser simples (como parpadeos o movimientos faciales) o complejos (palabras o frases repetitivas, a veces inapropiadas), y suelen manifestarse desde la infancia.

Martha padece síndrome de Tourette - Loco por ella Imagen Loco por ella



La protagonista, Carla, padece trastorno bipolar tipo 1. Éste se caracteriza por episodios intensos de manía (euforia extrema, hiperactividad, impulsividad) que pueden alternarse con periodos de depresión profunda.

Es un trastorno que requiere tratamiento constante y seguimiento de un especialista, pues las emociones y comportamientos pueden desbordarse si no se controlan adecuadamente.

Carla es bipolar - Loco por ella Imagen Loco por ella



En cuanto a Saúl, él vive con paranoia, un trastorno que se manifiesta a través de pensamientos persecutorios y desconfianza extrema hacia los demás.

Constantemente cree que los otros conspiran contra él o lo están vigilando, lo que complica su interacción social y su tranquilidad.

Saúl se convierte en el mejor amigo de Álvaro durante su encierro - Loco por ella Imagen Loco por ella

¿Qué mensaje deja la película de ViX Loco por ella?



Después de conocer e identificar los síntomas que acompañan estos padecimientos, la trama avanza entre situaciones llenas de comedia, pero también de drama, cuando conocemos lo que vive cada uno de los pacientes y sus entornos.

En este inter, la chispa entre Álvaro y Carla se reaviva. Convencido de que cada uno es el creador de su destino, alienta a Carla para no tomar el medicamento. Pero los efectivos negativos de esa decisión no tardan en aparecer: abruptos cambios de ánimo, irritabilidad y descontrol emocional.

Cuando Carla sufre una crisis, eso le hace ver la importancia del tratamiento y el apoyo real, más allá del romanticismo o la mera voluntad de cambiar.

Álvaro se dará cuenta de la importancia del tratamiento de Carla - Loco por ella Imagen Loco por ella



Mientras Carla se recupera, es publicado un artículo que Álvaro escribió al llegar a la clínica, en el cual solo expone los puntos negativos de la inspitución, las enfermedades, los tratamientos y hasta los pacientes, sin tomar en cuenta la verdadera lucha que hay detrás de todo eso.

Sin embargo, luego de convivir de cerca con las personas que están internadas, se da cuenta de todo lo que enfrentan cada día y de que el tratamiento psiquiátrico es indispensable en el camino hacia su mejoría.

Álvaro encontró amigos y grandes lecciones dentro de la clínica - Loco por ella Imagen Loco por ella

Finalmente, Álvaro consigue su alta de la clínica y escribe un nuevo artículo para reivindicarse del anterior, en donde destaca las lecciones aprendidas como la amistad, la empatía, el verdadero amor y, sobre todo, la falta de educación sobre la salud mental que impera en la sociedad.

Los trastornos mentales se humanizan en Loco por ella Imagen Loco por ella



Loco por ella es más que una comedia romántica: es una invitación a ver con otros ojos la salud mental, a romper prejuicios y a normalizar la conversación sobre estos temas.