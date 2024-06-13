Cuándo se estrena en ViX la segunda temporada de la exitosa serie Moisés y los Diez Mandamientos

Imagen Moisés y los Diez Mandamientos, segunda temporada, en ViX

La producción brasileña de Moisés y los Diez Mandamientos llega a ViX este 17 de junio para complementar el catálodo de historias religiosas de la plataforma más grande del mundo con contenido en español.

Esta segunda entrega, estrenada originalmente en 2016, está integrada por 66 capítulos de 60 minutos de duración cada uno. Cuenta con las actuaciones de Guilheme Winter y Giselle Itié en los papeles de Moisés y Zípora, su esposa.

De qué trata la segunda temporada de Moisés y los Diez Mandamientos de ViX



Esta parte de la historia inicia cuando Moisés baja del Monte Sinaí donde Dios le entregó los Diez Mandamientos escritos sobre dos tablas de piedra.

Cuando Moisés desciende, con una luz resplandeciente en su rostro, se percata que los israelitas hicieron una estatua de un becerro de oro para adorarla. Enojado, el mensajero y profeta de Dios destruye las tablas de piedra y la figura del animal.

En esta temporada se abarcará la construcción del Tabernáculo, hasta la rebelión de Coré, pasando por los 40 años que Moisés y los israelitas estuvieron vagando en el desierto y llegan a Canaán.