ViX.

Cuándo se estrena en ViX la segunda temporada de la exitosa serie Moisés y los Diez Mandamientos

Una de las historias bíblicas más impactantes llega en su segunda temporada a la plataforma de streaming más grande del mundo con contenido en español.

Entra ya a ViX, y disfruta de todos los capítulos de la nueva temporada de Moisés y los Diez Mandamientos.

Univision picture
Por:Univision
Moisés y los Diez Mandamientos, segunda temporada, en ViX
Moisés y los Diez Mandamientos, segunda temporada, en ViX
Imagen Moisés y los Diez Mandamientos, segunda temporada, en ViX

La producción brasileña de Moisés y los Diez Mandamientos llega a ViX este 17 de junio para complementar el catálodo de historias religiosas de la plataforma más grande del mundo con contenido en español.

PUBLICIDAD

Más sobre ViX.

La Doble Vida del Millonario sin Memoria: la micronovela donde el dinero no da la felicidad
2 mins

La Doble Vida del Millonario sin Memoria: la micronovela donde el dinero no da la felicidad

ViX
La Doble Vida del Millonario sin Memoria: Disfruta el episodio 0
1:28

La Doble Vida del Millonario sin Memoria: Disfruta el episodio 0

ViX
Con Esa Misma Mirada: la temporada 3 está a punto de estrenarse en ViX, ¿a quién elegirá Eloísa?
2 mins

Con Esa Misma Mirada: la temporada 3 está a punto de estrenarse en ViX, ¿a quién elegirá Eloísa?

ViX
Con Esa Misma Mirada temporada 3: tráiler
1:20

Con Esa Misma Mirada temporada 3: tráiler

ViX
Amor en LA Mayor, la micronovela donde el romance y la música son los protagonistas: fecha de estreno
2 mins

Amor en LA Mayor, la micronovela donde el romance y la música son los protagonistas: fecha de estreno

ViX
Amor en LA Mayor: Disfruta el episodio 0
1:05

Amor en LA Mayor: Disfruta el episodio 0

ViX
Mi Herencia Huele a Pobre: la micronovela con una valiosa lección sobre el dinero
2 mins

Mi Herencia Huele a Pobre: la micronovela con una valiosa lección sobre el dinero

ViX
Mi Herencia Huele a Pobre: Disfruta el episodio 0
1:15

Mi Herencia Huele a Pobre: Disfruta el episodio 0

ViX
Fugitivas es una de las series más esperadas en ViX: te contamos cuándo se estrena
1 mins

Fugitivas es una de las series más esperadas en ViX: te contamos cuándo se estrena

ViX
Rosario Tijeras llega a ViX: entérate de la fecha de estreno y todos los detalles
1 mins

Rosario Tijeras llega a ViX: entérate de la fecha de estreno y todos los detalles

ViX

Esta segunda entrega, estrenada originalmente en 2016, está integrada por 66 capítulos de 60 minutos de duración cada uno. Cuenta con las actuaciones de Guilheme Winter y Giselle Itié en los papeles de Moisés y Zípora, su esposa.

De qué trata la segunda temporada de Moisés y los Diez Mandamientos de ViX


Esta parte de la historia inicia cuando Moisés baja del Monte Sinaí donde Dios le entregó los Diez Mandamientos escritos sobre dos tablas de piedra.

Cuando Moisés desciende, con una luz resplandeciente en su rostro, se percata que los israelitas hicieron una estatua de un becerro de oro para adorarla. Enojado, el mensajero y profeta de Dios destruye las tablas de piedra y la figura del animal.

En esta temporada se abarcará la construcción del Tabernáculo, hasta la rebelión de Coré, pasando por los 40 años que Moisés y los israelitas estuvieron vagando en el desierto y llegan a Canaán.

No te pierdas esta conmovedora historia solo en la plataforma ViX.

Relacionados:
ViX.Series