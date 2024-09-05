ViX.

Casados Con Hijos: ¿Cuándo, dónde y cómo ver la nueva serie de Adrián Uribe y Sandra Echeverría?

Ríete a lo grande con las aventuras y ocurrencias de esta pareja de actores quienes retratarán la vida de una divertida familia mexicana. Entérate dónde puedes verla y diviértete en cada capítulo.

Casados con Hijos, la serie inspirada en el exitoso formato ‘Married with Children’ distribuido a nivel mundial por Sony, llegará a ViX Premium este viernes 6 de septiembre y tú podrás ver el primer capítulo en la versión gratis y el resto por suscripción.

Casados con Hijos fue adaptada por Artús Chávez, Magalli Urquieta, Jacobo Vázquez y Daniel Jiménez. La dirección está a cargo de Gustavo Loza, responsable de la exitosa serie 40 y 20 que también puedes ver en ViX.

¿Quiénes actúan en Casados con Hijos?


Los protagonistas de esta historia son Adrián Uribe, en el papel de Alfonso ‘Poncho’ Olivares y Sandra Echeverría como su esposa Angie Lo. A este elenco se suman Val Dorantes y Maximiliano Najar como Alexa y Jonathan Olivares, los hijos de este matrimonio.

Los actores Tamara Niño de Rivera y Luis Arrieta, quienes dan vida a Malirú y Steve, vecinos de los Olivares, compartirán con ellos diversos momentos.

Casados con Hijos: ¿De qué trata la nueva serie de ViX?


A lo largo de 10 capítulos conocertás a 'Poncho' Olivares, un exitoso jugador de fútbol americano en la secundaria que termina convertido en vendedor de zapatos de mujer. Su familia se compone de una esposa perezosa, Angie Louna hija bella y torpe y un hijo sabelotodo.

Junto a su esposa, hijos y vecinos vivirá aventuras caóticas en el corazón del barrio de Villa Coapa, ubicado en la Ciudad de México. Sigue cada capítulo de Casados con Hijos solo a través de la plataforma ViX.

