¿Cómo funcionan las escuelas en Estados Unidos?

Fusce consequat congue tortor maximus tempor. Maecenas in sem arcu. Nullam vitae diam ac dolor auctor commodo. Nullam eu enim quis est fringilla euismod. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Sed vitae nibh purus. In hac habitasse platea dictumst. Sed consequat metus eu augue fringilla, eget pretium enim consectetur. Aliquam hendrerit orci vel mauris iaculis, at consectetur eros consequat. Integer tincidunt efficitur lectus in hendrerit.