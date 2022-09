AVISO DE PRIVACIDAD

El usuario no podrá acceder a los servicios para los que se requieren sus Datos Personales cuando estos no sean proporcionados, sin embargo sí podrá tener acceso a los demás Servicios que no los requieran. MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES.Televisa cuenta con medidas físicas, técnicas y administrativas de seguridad para la protección de Datos Personales proporcionados por los usuarios. No obstante lo señalado en el apartado de Consentimiento, Televisa tomará las acciones, medidas y previsiones especiales que considere necesarias, a fin de salvaguardar el derecho a la protección de Datos Personales de menores de edad e incapaces.