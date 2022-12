Política de Privacidad Colombia

2.1 Conocer, actualizar y corregir sus Datos Personales ante UNIVISION. Este derecho puede ser ejercido, entre otros, en relación con la información, parcial, inexacta, incompleta, dividida, información engañosa o cuyo tratamiento sea prohibido o no autorizado. 2.2 Solicitar prueba de la autorización otorgada a UNIVISION para el tratamiento de sus Datos Personales, tener acceso a sus Datos Personales que son objeto de tratamiento por UNIVISION y en general, ser informado por UNIVISION del tratamiento que se le está dando a sus Datos Personales. Para esto, es importante que se surtan los procedimientos establecidos en la Sección 5 de esta Política de Privacidad. 2.3 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión sus Datos Personales cuando usted considere que UNIVISION no está respetando los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. En estos casos UNIVISION le informará sobre las implicaciones que pueda tener la revocatoria de la autorización o la supresión de sus Datos Personales de la base de datos de UNIVISIÓN. 2.4 Si usted no está conforme con la forma en la que UNIVISION trata sus Datos Personales o tiene alguna queja o reclamo, podrá presentar un comunicado ante el oficial de protección de datos de UNIVISION en sbuendia@univision.net 2.5 Si el oficial de protección de datos de UNIVISION no resuelve sus inquietudes o no atiende su queja, puede dirigirse a la Superintendencia de Industria y Comercio para presentar sus inquietudes, quejas o reclamos si considera que UNIVISION ha violado sus derechos de habeas data o las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y otras normas que las modifiquen, adicionen o complementen.