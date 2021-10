Las mejores preguntas que puedes hacer después de una entrevista de trabajo

Tu búsqueda de trabajo no termina después de una entrevista. Hacer buenas preguntas en un correo de seguimiento te puede ayudar a sobresalir entre los candidatos.



Lo has hecho: obtuviste tu entrevista y piensas que te fue bien. Te vestiste lo mejor que pudiste, llegaste a tiempo, y también hiciste preguntas sobre la empresa y el puesto. Los siguientes días tal vez te llenen de emoción.



No te preocupes. Puedes mandar un correo de seguimiento. Esto no solamente ayudará a la persona encargada a saber que sigues interesada/o en el puesto, también puede ayudarte a sobresalir entre los demás. Este artículo te ayudará a saber cómo y cuándo mandar un correo de seguimiento.