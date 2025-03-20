TeletonUSA 2025: ¿cómo ver la transmisión en vivo?

¡Contigo todo es posible! y este sábado 22 de marzo quedará demostrado cuando se realice la duodécima edición del TeletonUSA para ayudar a los niños y las niñas con discapacidad.

PUBLICIDAD

Tú puedes ver la transmisión en vivo a partir de las 10A/9C/7PAC por las señales de Univision y Galavisión, las cuales tendrán todo el evento durante las 17 horas que durará.

La plataforma ViX también tendrá disponible toda la transmisión, así que no hay pretexto para ser parte de este gran evento.

¿Qué artistas cantarán en el TeletonUSA 2025?



Como cada año el TeletonUSA es la oportunidad para ver a tus artistas favoritos sobre el escenario , quienes además están comprometidos con esta causa e invitarán al público a donar.

No te pierdas las actuaciones de Ana Bárbara, Los Ángeles Azules, El Dasa, Alexis y Fido, Venesti, Erick Brian, DND, Danny Ocean, Ha*Ash, Camila Fernández, Luis Figueroa y Menudo.

Dentro del gran elenco de conductores que tendremos se encuentran: Alejandra Espinoza, Borja Voces, Raúl González, Chiquinquirá Delgado, Ana Patricia Gámez, Rafael Araneda, Karina Banda, Chiquibaby, Luis Sandoval, Francisca, entre otros. Además, como conductores backstage nos acompañarán Arana Lemus, Paco Fuentes y Yaya García.

TeletonUSA 2025: meta de recaudación



Tu apoyo es indispensable para llegar a la meta de recaudación , la cual es básica para lograr que más niños y niñas tengan sus terapias de rehabilitación y mejoren su calidad de vida.

En la edición 2023, fecha del último TeletonUSA, se alcanzó la meta y en total se recaudó 6’436,972 dólares, por lo que este 2025 el objetivo es alcanzar esa cifra + 1 dólar.