Soltero Cotizado: ¿cuándo empieza el reality de Nicola Porcella en Estados Unidos?

Video Soltero Cotizado: convivencia explosiva e intenso drama en el reality para conquistar a Nicola Porcella

El actor y conductor Nicola Porcella está dispuesto a encontrar el amor y por ello será el protagonista de Soltero Cotizado , reality donde varias mujeres buscarán conquistar su corazón y otras solo querrán el premio económico. No te lo pierdas en Estados Unidos, a partir del martes 29 de octubre a las 10P/9C por UNIMÁS.

Nicola Porcella es toda una personalidad de televisión nacida en Perú el 5 de febrero de 1988. En su país ha destacado como modelo, por participar en varias telenovelas, así como por su desempeño en realities de actividad física.

Soltero Cotizado: románticas e interesadas buscarán conquistar a Nicola Porcella



Durante varias semanas Nicola conocerá a un grupo de mujeres y convivirá con ellas en un pariadisaco destino. Algunas se acercarán para conocer su corazón, denominadas ‘románticas’, y otras solo buscarán obtener un beneficio personal y económico y serán conocidas como las ‘interesadas’ o 'embusteras'.

Las participantes se enfrentarán en dinámicas que pondrán a prueba su destreza, su fuerza mental y emocional y saldrán a relucir sus verdaderas intenciones. Tendrán que luchar por tener momentos a solas con Nicola y se señalarán entre unas y otras. Al final, nuestro protagonista, quien no sabrá a qué bando pertenece cada chica, decidirá quién es la eliminada de la semana.

Hasta el último momento sabremos si la ganadora es 'romántica' o 'interesada', es decir, si Nicola Porcella eligió bien y ganó o perdió al elegir a una interesada.





¿Soltero Cotizado tendrá premio para la ganadora?



Las chicas del grupo de las ‘románticas’ que participen son chicas solteras reales que buscan el amor del peruano. La que gane y sea elegida, se irá a un viaje romántico con él.

En caso de las ‘interesadas’, estas chicas solo buscan el dinero, no amor y tienen una historia y razones para eso. Si una interesada resultara ganadora, entonces se llevará un jugoso premio .