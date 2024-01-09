Riesgo y mucha diversión, así fue el estreno de ¿Quién Caerá? con Adamari López

El esperado regreso de Adamari López finalmente llegó a la televisión con el estreno del programa de concurso ¿Quién Caerá? por UNIMÁS.

Adamari, considerada una de las figuras más reconocidas y queridas de la televisión hispana, ha regresado a TelevisaUnivision para cautivar a la audiencia con su carisma y talento como presentadora del show de trivias.

La presentadora dio inicio a este gran proyecto en donde visiblemente emocionada externó su felicidad por regresar a la televisora que la vio nacer como una de las estrellas más reconocidas.

“¡Ay, qué bonito! ¡Qué emoción! Me encanta poder compartir con ustedes y estar de regreso en mi casa TelevisaUnivisión, los abrazo con tanto cariño", expresó.

Hoy le damos la bienvenida a ¿Quién caerá?, este programa donde nos vamos a unir todas las noches para compartir, para divertirnos, para celebrar”, dijo la feliz la boricua, quien presentó a Susy, quien llegó como líder para retar a los demás participantes en las rondas de trivias.

Adamari López, con su carisma y talento fue la encargada de impregnar cada momento del programa con diversión y carisma, manteniendo a la audiencia al borde de sus asientos.

El show avanzó y tras varias caídas de los participantes, a Susy también le tocó irse por la trampa del show. En su lugar quedó como líder Andy, sin embargo unas trivias después también le tocó caer y llegó el turno de Mary de ser la líder.

Mary llegó hasta el Duelo Final del juego, en donde tuvo un límite de tiempo para contestar 10 preguntas que subieron el nivel de dificultad y la pusieron en apuros. No obstante, la concursante logró irse a casa con una cantidad de dinero que le ayudará a seguir con su labor del cuidado de los animales.

La presencia de Adamari en el escenario y su energía contagiosa contribuyeron a crear un ambiente emocionante y entretenido. La presentadora se lució con un traje sastre de saco y pantalón en color verde vivo que resaltaba no solo el color de su piel y de sus ojos sino su esbelta figura, brindando una imagen de elegancia y vivacidad.

A través de su perfil de Instagram, la presentadora también expresó su emoción y gratitud por el recibimiento. La conductora de 52 años compartió: " Estoy tan emocionada y feliz de que por fin vieran el primer programa, que en mi corazón solo tengo gratitud".

"Mi gente linda cuéntenme ¿lo vieron?, sus comentarios son tan valiosos para mi. Gracias por el recibimiento a todos los amigos que nos acompañaron en la promoción de #QuienCaeraUS nos divertimos mucho", comentó.

De qué trata ¿Quién Caerá? conducido por Adamari López

¿Quién Caerá? es un formato exitoso en el que los participantes compiten por un premio que podría ayudarles a cumplir sus sueños.

A lo largo del programa, los concursantes deben responder hábilmente a una gran variedad de preguntas en distintas modalidades para acumular la mayor cantidad de dinero posible y salir victoriosos.

El juego pondrá a prueba no solo el conocimiento sobre cultura general de los participantes, sino también su suerte para poder juntar el dinero o comodines que los ayuden a ganar.

Aquellos que no acierten las preguntas corren el riesgo de caer por una trampa en el suelo que puede abrirse en cualquier momento. La emoción es constante, ya que duelo tras duelo se revela quién pierde y quién triunfa hasta el final.

El regreso de Adamari López a TelevisaUnivision con el estreno de ¿Quién Caerá? ha sido un acontecimiento emocionante para la televisión hispana. Sin duda su presencia como presentadora fue fundamental para crear un ambiente emocionante y entretenido.