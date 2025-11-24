TV SHOWS
Desiguales

Unidos en Gratitud: el programa especial de Desiguales y Siéntese Quien Pueda por Thanksgiving Day

Desiguales y Siéntese Quien Pueda se unen para celebrar el Día de Acción de Gracias, con un programa especial: Unidos en Gratitud.

Vanessa Mena
Por:Vanessa Mena
Video Unidos en Gratitud: programa especial para celebrar Thanksgiving

El Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day es una fecha muy especial, pues es el día en que las personas hacen un recuento de todas las cosas buenas que les ocurrieron este año y agradecen por todas esas oportunidades y bendiciones.

Unidos en Gratitud: cuándo y dónde ver el programa especial de Thanksgiving

Para celebrar Thanksgiving de la mejor manera, las conductoras de Desiguales y los presentadores de Siéntense Quien Pueda estarán juntos en un programa especial de dos horas llamado Unidos en Gratitud.

Dicho programa se transmitirá el jueves 27 de noviembre a las 2P/1C, en la señal de Univision.

Los anfitriones del show no sólo darán gracias por todo lo bueno de este 2025, también harán interesantes confesiones, divertidas dinámicas e incluso derramarán una que otra lágrima.

Además, tendrán como invitados especiales a compañeros de los programas Despierta América, El Gordo y la Flaca, Primer Impacto y Noticias.

