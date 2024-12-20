TV SHOWS
Sueño de Navidad: este joven tuvo que huir por la violencia, él solo quiere una bicicleta para poder trabajar y ayudar a su mamá

Un joven hispano que este año ha tenido que afrontar los retos más difíciles de su vida al inmigrar desde Mexico a Estados Unidos, nos cuenta que su sueño de Navidad es obtener una bicicleta con la cual pueda trabajar y ayudarle a su madre a traer el sustento a su hogar.

Para Diana Méndez y su hijo Jesús esta la Navidad será agridulce, será la primera vez que la pasarán en Estados Unidos ya que salieron de un remoto pueblo de Guanajuato huyendo de la violencia.

Ella decidió buscar el asilo político en este país sin imaginarse que en el camino vivirían una verdadera pesadilla al ser asaltados.

Aunque Jesús está muy apegado a su familia y a su pueblo, estaba consciente del peligro que enfrentaban allí.

Hoy está asistiendo a la escuela y aprendiendo inglés ya que quiere ser veterinario.

Están viviendo con un familiar que les tendió la mano, pero en la pequeña casa ya suman 10.

Diana ha estado trabajando como cocinera, lo que le ha permitido comprar comida y útiles escolares para su hijo.

Aunque necesitan desde una casa hasta muebles y ropa , Jesús pide en Navidad algo muy especial para él y su mama y hasta para hacer algunos trabajitos que los ayuden a salir adelante.

"Me gustaría tener una bicicleta por la razón de que puedo ir con ella a la escuela o a un mandado que me pida mi mama (...) ayudando hasta a los vecinos, hacer algo para poder ganar un taco y asi contribuir", dijo el joven.

Así que mientras aparece la bicicleta con la cual Jesús pueda trabajar como mensajero, la Navidad se vislumbra con muchas carencias. Aunque lo importante, dicen ellos, es que estan juntos y a salvo.

Si usted desea ayudar a Jesús, el joven inmigrante mexicano que desea tener una bicicleta para ayudar en los ingresos de su familia desplazada por la violencia, por favor llámelo al teléfono 2107691019 en Texas.

