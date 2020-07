"Soy lo único que mis hijos tienen": madre con cáncer en cuatro órganos necesita ayuda

"El doctor lloró y me dijo que no es solamente cáncer en el colon, sino cáncer cuatro: es decir, hizo metástasis en tres órganos más”, narró.

Ella se ha tenido que someter varios tratamientos para intentar salvar su vida y no dejar solos a sus hijos.

"Yo lo único que pienso es en mis hijos, que yo estoy sola, que ellos no tienen a nadie más", dijo.

Uno de los momentos más dolorosos que ha tenido que pasar en medio de la enfermedad fue el haber firmado la patria potestad de sus hijos a una amiga, quien se encargaría de los niños en caso de que ella ya no esté.

Sin embargo, Giuliana no pierde la esperanza de que llegue el momento en que todo esto pase y pueda continuar con su vida.

"Yo tengo fe en Dios, y yo sé que Él no me regaló estos angelitos a cuidar si no tuviera que estar aquí con ellos. Todo los días estoy orando para que todo esto pase", contó.