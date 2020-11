"Quería que fuese la mujer más feliz del mundo": Este niño pagó con sus canicas una serenata para su mamá

Maryory dice que ese día sintió que por un instante desparecieron todas sus tristezas. “Yo trato de ser fuerte para que ellos no miren así, pero hay veces que no me puedo controlar”, narró la mujer luego de que le cantaron ‘Madrecita querida’, la famosa canción de Vicente Fernández.

“El papa se lo llevó y no me lo deja ver”, contó a Primer Impacto. “No me deja hablar con él tampoco y no sé nada de él (...) Y lo mas duro para mi aguantar eso, todos los días. Es difícil”, lamentó.