"El cáncer es solo el comienzo": estas son las predicciones del 'Nostradamus viviente' tras la enfermedad de Kate Middleton

Video Kate Middleton anuncia que padece de cáncer y se está sometiendo a quimioterapias

Un psíquico brasileño a quien algunos los adeptos a la parapsicología consideran como un "Nostradamus viviente", dijo que Kate Middleton estaba en medio de una cuenta regresiva para un 2025 en el que enfrentaría "obstáculos significativos”.

El adivino Athos Salomé hizo la sorprendente predicción días antes de que la esposa del heredero de la corona de Reino Unido anunciara su diagnóstico de cáncer, según el medio Daily Star.

Qué más dijo el Nostradamus viviente sobre Kate Middleton

Salomé, citado por The Mirror del Reino Unido, hizo un llamado a la Princesa de Gales a prepararse para "nuevas perspectivas y oportunidades" y dijo que era fundamental que cuidara su salud mental y también sus huesos.

El llamado del psíquico se produce después de una advertencia anterior en la que sugería que la princesa Kate estaba lidiando con problemas de huesos y articulaciones, según el Daily Star.

"La estructura y la responsabilidad pesan no sólo en la mente sino que también se reflejan en Los huesos. Aunque nunca confirmarán el hecho, ella efectivamente tiene este problema", dijo Salomé citado por The Mirror.

El viernes, Middleton sorprendió al mundo al anunciar que padecía de cáncer y que actualmente estaba siendo sometida a un tratamiento de quimioterapia para eliminar todos los rastros de la enfermedad después de una exitosa operación quirúrgica.

La princesa de Gales estuvo ausente de la vista del público después de su operación en la Clínica de Londres en enero hasta el viernes cuando el palacio de Kensington distribuyó un video donde revelaba su diagnóstico, sin especificar el tipo de cáncer que padecía o su localización.

En declaraciones al Daily Star, Salome dijo que Middleton estaba a punto de pasar por un momento de transformación y renovación en su vida. “En este período, viejas experiencias y patrones que ya no suman para su desarrollo quedarán atrás” explicó el psíquico.

Salomé también declaró que la princesa se sentiría "rejuvenecida y libre de viejas restricciones" si seguía sus consejos.

"Repito, cuida tus huesos; son la estructura de soporte de tu cuerpo" dijo Salomè a el Daily Star.

Qué más ha predicho Athos Salome

Salomé predijo, citado por el Daily Star, que 2024 es el año en el que se desarrollaría la Tercera Guerra Mundial, no debido a los conflictos que actualmente se desarrollan en Ucrania y Gaza sino por "sucesos imprevistos".

Salomé, quien afirma haber previsto la llegada de la pandemia del coronavirus, la compra de Elon Musk de X, antes Twitter, y la muerte de la reina Isabel del Reino Unido en 2022, dijo al medio que sus predicciones "se están desarrollando de maneras curiosas".

El adivino brasileño también dijo al medio británico que veía la llegada de una nueva tecnología que hace algunos años “habría parecido ciencia ficción” y a través de la cual “las personas no sólo pueden superar traumas y desafíos, sino también obtener información sobre sus propósitos de vida y sus caminos espirituales".