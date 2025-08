Una acción heroica le costó caro a este padre de familia que evitó un posible tiroteo en la escuela de su hijo

Durán no lo dudó ni un segundo, y cuando vi al adolescente aproximarse armado a las instalaciones de la escuela decidió seguirlo.

“Recibí una llamada y solo escuchaba a mi hijo gritar y estaba llorando y yo le decía ‘no te entiendo, ¿que estás diciendo?’ Y él me dijo ‘le dispararon’”, cuenta la esposa de la víctima, Jessica Escobar.

La confusión y el caos reinó en la escena y tras varios minutos el hombre fue llevado a un hospital, se temía que no sobreviviera a las heridas que le causó el adolescente.

Afortunadamente el hombre no perdió la vida, pero sí quedó paralizado. Durán no siente las piernas y no se sabe si podrá caminar de nuevo en un futuro.