Mueren dos hermanas, de 3 y 6 años, al incendiarse su casa en el Caribe de Honduras

Video "Voy a estar con él hasta el final, como le prometí a mi hermana": tía de niño de dos años que quedó totalmente quemado en un incendio

Dos hermanas, de 3 y 6 años, murieron este domingo al incendiarse su casa en un barrio pobre del departamento de Colón, en el Caribe hondureño, informó el Cuerpo de Bomberos de Honduras.

El escueto informe oficial señala que el incendio se registró la madrugada de este domingo, por causas hasta ahora desconocidas.

¿Quiénes eran las hermanas menores que murieron en un incendio en Honduras?

Las autoridades hondureñas investigan las causas del incendio que calcinó a las niñas y consumió parte de la humilde casa.

Las niñas, identificadas como Pamela y Sharmey, de 3 y 6 años, respectivamente, murieron atrapadas por el fuego en el interior de la vivienda ubicada en el municipio de Trujillo.

En Honduras hay muchas viviendas, en su mayoría de familias pobres, con instalaciones eléctricas que no reúnen las condiciones de seguridad básicas, lo que a veces produce recalentamiento en los tendidos que derivan en cortocircuitos.