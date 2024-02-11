Muere una bebé después de que su madre la puso "accidentalmente" a dormir en el horno

Video Detienen a una madre por la muerte de su bebé: dice que “confundió” su cuna con un horno

Una bebé de Misouri murió tras haber sido puesta a dormir la siesta por su mamá en un horno, indicó la fiscalía del condado de Jackson este sábado en un comunicado.

La mujer, identificada como Mariah Thomas, de Kansas City, fue acusada de poner en peligro la salud de un menor.

PUBLICIDAD

El lamentable suceso ocurrió la tarde del viernes. La policía acudió a un llamado por un bebé que no respiraba.

Una declaración de causa probable dijo que los socorristas encontraron a la niña con aparentes quemaduras. La pequeña fue declarada muerta en el lugar.

Según el comunicado de la fiscalía, un testigo dijo a los socorristas que la madre "acostó a la niña a dormir una siesta y accidentalmente la colocó en el horno en lugar de en la cuna". No quedó claro cómo pudo ocurrir un error así.

"Reconocemos la naturaleza espantosa de esta tragedia y nuestros corazones están tocados por la pérdida de esta preciosa vida", dijo la fiscal del condado de Jackson, Jean Peters Baker, en un comunicado. "Confiamos en que el sistema de justicia penal responderá adecuadamente a estas terribles circunstancias", acotó.

Mira también: