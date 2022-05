El atacante estaba en el salón de al lado: el relato de una madre que entró a la escuela a rescatar a sus hijos durante el tiroteo en Texas

Aunque no oculta el temor que sintió en todos sus huesos, Angélica Gómez no podrá olvidar ver a sus hijos con vida mientras agradecían haber sido rescatados. “Me decían 'mama, gracias', que me querían mucho, me abrazaban por el miedo que tuvieron y luego se dijeron entre sí lo mucho que se querían”, rememora emocionada.