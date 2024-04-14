Se fue de fiesta mientras su hijo de tres años agonizaba: el pequeño murió

Video Desde la cárcel, habla la mujer condenada a cadena perpetua por la muerte de su bebé

Una madre de tres niños fue acusada de homicidio involuntario y negligencia, luego de que uno de sus hijos muriera al cuidado de sus dos hermanos, mientras ella salía de fiesta.

Jennifer Prudencio, de 25 años, está detenida bajo fianza de $100,000, por la muerte de su hijo de tres años Yael Guardado-Prudencio, informó el pasado miércoles la oficina del fiscal de distrito del condado de Suffolk.

La mujer se declaró inocente de los cargos cuando compareció ante la corte. La fiscal del caso, Audrey Mark, dio detalles de la muerte del menor.

De acuerdo con Mark, Yael Guardardo-Prudencio, tenía un historial médico de convulsiones y hemofilia y estuvo enfermo y vomitando sangre en la semana previa a su muerte.

Mark indicó que el sábado 6 de abril Yael volvió a vomitar y sufría una lesión en la cabeza no tratada por una caída, pero su madre lo dejó al cuidado de sus hermanos mayores, de 7 y 8 años, mientras ella salía a beber y de fiesta esa noche.

De acuerdo con la fiscal Mark, la madre pasó la noche del sábado bebiendo en un bar de Revere y luego pasó la noche en casa de su novio en Somerville.

Su hijo de 8 años supuestamente le envió un mensaje de texto preocupado por la salud de Yael y le envió un vídeo del niño enfermo, a lo que la mujer contestó que volvería pronto a casa, contó la fiscal. No fue hasta el domingo cerca de las 10:00 de la mañana que la mujer regresó a su domicilio.

De acuerdo con el comunicado, la policía acudió al apartamento de Prudencio en Spencer Avenue, Chelsea, el domingo 7 de abril por la mañana, donde encontraron a su hijo de 3 años inconsciente.

Según reportes en medios, Prudencio deberá comparecer de nuevo ante la corte el 2 de mayo para una vista del caso. Se le ha ordenado que se mantenga alejada de los menores y que lleve un brazalete de vigilancia GPS si sale bajo fianza. Sus otros dos hijos mayores están ahora bajo custodia del Departamento de Niños y Familias (DCF).

"La muerte de alguien tan joven es una tragedia indescriptible. Mi corazón está con todos los que conocían y querían a este niño, y con la policía y el personal de los servicios de emergencia que acudieron al lugar aquella triste mañana", declaró el fiscal del distrito de Suffolk, Kevin Hayden.

