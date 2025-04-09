TV SHOWS
TV SHOWS
primer impacto
primer impacto

Joven guatemalteca con enfermedad rara mantiene la fe y sueña con ser doctora

Valerie Chochón, una joven guatemalteca de 15 años con una enfermedad rara que afecta su rostro, sueña con ser doctora y pide apoyo para costear una cirugía que mejore su calidad de vida.

Univision picture
Por:Univision
Video Sujeto es acusado de asesinar a puñaladas a su exsuegra y de herir a su expareja frente a sus hijos

Valerie Chochón, una adolescente guatemalteca que recientemente cumplió 15 años, enfrenta una compleja enfermedad que ha afectado gravemente su rostro y salud física, pero no su fe ni sus aspiraciones. Pese a las adversidades, sueña con convertirse en doctora para ayudar a otros niños de su comunidad a no sufrir lo que ella ha vivido.

La joven, originaria de una zona de escasos recursos, anhelaba celebrar su fiesta de quince años como otras adolescentes, pero la falta de recursos y su apariencia física le impidieron vivir ese momento como imaginaba. “Solo me hicieron un pastel que me regaló mi tía. Quería un vestido grande y una fiesta, pero me dio vergüenza por la gente que se podía burlar de mí”, relató Valerie entre lágrimas.

PUBLICIDAD

Su madre, Inés Chochón, recuerda con gratitud que su hija haya alcanzado esta edad, a pesar de los problemas de salud que enfrenta desde los nueve años, cuando comenzó a desarrollarse una protuberancia en su cabeza que con el tiempo ha ido creciendo, afectando también su rostro y, recientemente, su ojo izquierdo.

Relacionado

¿Qué santo se celebra hoy domingo 19 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy domingo 19 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Primer Impacto
Joven asegura que se curó de lupus gracias a José Gregorio Hernández, quien será proclamado santo
4:28

Joven asegura que se curó de lupus gracias a José Gregorio Hernández, quien será proclamado santo

Primer Impacto
Residente permanente es detenido por agentes de Inmigración: denuncia golpes y amenazas
2:13

Residente permanente es detenido por agentes de Inmigración: denuncia golpes y amenazas

Primer Impacto
Mujer mata a su esposo e hispana crea página para rastrear redadas: lo más visto de Primer Impacto en la semana
8:11

Mujer mata a su esposo e hispana crea página para rastrear redadas: lo más visto de Primer Impacto en la semana

Primer Impacto
Enfermera es brutalmente golpeada por un sujeto con una barra de metal: "Pensé que me iba a matar"
1:55

Enfermera es brutalmente golpeada por un sujeto con una barra de metal: "Pensé que me iba a matar"

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy, 17 de octubre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy, 17 de octubre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

Primer Impacto
El momento en que agentes de Inmigración chocan el auto de un activista comunitario en California
1:15

El momento en que agentes de Inmigración chocan el auto de un activista comunitario en California

Primer Impacto
Una hispana sufre un derrame cerebral en pleno vuelo: el avión fue desviado para salvarle la vida
4:07

Una hispana sufre un derrame cerebral en pleno vuelo: el avión fue desviado para salvarle la vida

Primer Impacto
Una menor hispana desaparece tras salir de casa por unas fotocopias: hay dos sospechosos arrestados
2:13

Una menor hispana desaparece tras salir de casa por unas fotocopias: hay dos sospechosos arrestados

Primer Impacto
Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este jueves 16 de octubre
3 mins

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este jueves 16 de octubre

Primer Impacto

“Primero me salió esta de aquí, luego otra en la frente. No me duele, pero me siento muy mal. Dejé de ir a la iglesia por pena”, confesó Valerie.

Ante el deterioro progresivo de su salud, la familia ha buscado respuestas. Inés considera que su hija podría ser víctima de un “mal” enviado por alguien, aunque insiste en que no guarda rencor. “Dios me ha enseñado a no odiar”, asegura.

La situación se volvió aún más crítica hace un mes, cuando su ojo izquierdo comenzó a sobresalir visiblemente. Valerie ahora apenas puede caminar por sí misma y pasa gran parte del día sentada, asistida por sus padres.

Ante esta realidad, el director del hospital local de Retalhuleu, el Dr. Óscar García Soto, visitó su hogar para realizar una evaluación preliminar. Tras practicarle una resonancia magnética, se le diagnosticó displasia fibrosa craneofacial, una enfermedad benigna en la que el hueso normal se reemplaza por tejido fibroso. Sin embargo, el médico advirtió que el sistema de salud de la comunidad carece del equipo, medicamentos y personal especializado para tratar casos como el de Valerie.

“Aquí no tenemos la capacidad instalada para resolver este tipo de problemas”, lamentó el Dr. García Soto.

PUBLICIDAD

A pesar del diagnóstico, Valerie mantiene la esperanza de encontrar un médico que pueda ayudarla. “Quiero operarme y volver a ser la niña feliz que era antes. Todo lo dejo en manos de Dios”, expresó.

Inspirada por su fe, Valerie ha comenzado a predicar en redes sociales y se ha fijado un objetivo: estudiar medicina y ayudar a los niños de su comunidad para que no sufran como ella. Su padre, Velix Orozco, asegura que la fe ha sido un pilar en sus vidas. “Ella nos predica la palabra de Dios, y eso es algo hermoso”.

Quienes deseen apoyar a Valerie en la recaudación de fondos para su cirugía pueden comunicarse con su madre, Inés Chochón, a través de WhatsApp al número +502 5742-3929.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD