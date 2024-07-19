Qué se sabe del caso del hombre que mató a tiros en la cabeza a su esposa y a cuatro niños, incluidos dos de sus hijos

Video Feminicidio de joven venezolana en México sigue impune: nueva evidencia apunta al cabecilla de un cartel

Cinco personas, entre ellas cuatro niños, murieron en un tiroteo el jueves por la noche en una antigua comunidad minera del centro de Alabama, según informó a los medios locales la Oficina del Alguacil del Condado de Bibb.

Las autoridades arrestaron a Brandon Kendrick, de 32 años de edad, quien fue acusado de cinco cargos de asesinato capital, lo que lo hace elegible para la pena de muerte.

Según muestran los registros judiciales, las víctimas fueron una mujer y cuatro niños, todos menores de 14 años, que murieron por disparos de pistola en la cabeza.

El sospechoso Brandon Kendrick se encuentra actualmente recluido en la cárcel del condado de Bibb sin derecho a fianza. Imagen Bibb County Sheriff's Office



De acuerdo a un informe de la estación local WBMA, la víctima adulta fue identificada como Kelsey Kendrick, de 24 años de edad, la esposa del sospechoso, dos de los menores de edad asesinados eran hijos del sospechoso y los otros dos eran familiares de las víctimas.

Según la estación local WBRC, uno de los niños tenía solo 2 años, dos más tenían 6 años y la cuarta víctima, 9.

Los hechos ocurrieron en la antigua comunidad carbonera de West Blocton, que se encuentra a unas 40 millas al suroeste de Birmingham, la capital del estado.

El sospechoso permaneció en la escena del crimen, se rindió a las autoridades sin poner resistencia y se encuentra actualmente recluido en la cárcel del condado de Bibb sin derecho a fianza.

