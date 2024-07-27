Una joven madre apareció colgada de un muelle en Texas: la policía cree ahora que fue un asesinato y tiene ya dos sospechosos

Video Las autoridades del Puente Golden Gate informan que la nueva malla metálica está ayudando a prevenir suicidios y salvar vidas

El caso de la muerte de una mujer de 30 años que fue encontrada colgada de un muelle en Texas ahora es investigado como posible homicidio luego de que autoridades detectaron alteraciones en la escena del probable crimen.

De acuerdo con el Departamento de Policía de League City, Texas, la mujer, identificada como Giselle Tapia-Salazar, fue hallada en la tarde del 31 de mayo colgada de un muelle cerca del bote donde vivía con su novio, James Hart.

Las autoridades abrieron una investigación tras el hallazgo del cuerpo de la mujer, madre de cuatro.

Aunque no ha sido definida una causa de muerte, Eric Cox, teniente de la Policía de League City, dijo a la televisora local KHOU que analizan anomalías detectadas en la posición en la que fue encontrado el cuerpo.

La Policía de League City expresa dudas sobre teoría de suicidio de Giselle Tapia-Salazar

Cox agregó en una entrevista con la televisora local ABC 13 que se tienen dudas sobre la teoría de que la mujer haya cometido suicido.

Dijo que, al contrario, las indagatorias indican que el cuerpo pudo haber sido colocado en la posición en la que fue encontrado para aparentar un suicidio.

“Su brazo fue encontrado suspendido en el aire, y no había nada que lo sostuviera ahí. Así que creemos que probablemente murió con el brazo extendido sobre su cabeza de esa manera”, sostuvo.

El funcionario dijo que se han identificado a dos personas de interés en el caso, aunque no han sido presentados cargos formalmente.

“Son personas que sabemos que probablemente tenían la interacción más cercana mientras vivía aquí, así que las dos personas han sido entrevistadas”, agregó en la entrevista con la filial de ABC.

Novio de Tapia-Salazar niega haber estado involucrado en su muerte

Hart dijo a la prensa local que nunca habría lastimado a la mujer y que ella había salido del bote donde vivían durante la madrugada del día en que murió.

El individuo rechazó en otra entrevista con la televisora KHOU haber estado involucrado en la muerte de la mujer.

“No tuve nada que ver con esto y nunca lo habría hecho. Amaba a Giselle más que nada en el mundo. Estábamos juntos 24/7”, expresó.

Hart dijo que no pudo ver lo que pasó después de que Tapia-Salazar hizo al salir del bote el viernes porque las dos cámaras de vigilancia que tenía instaladas fallaron ese día.

Por su parte, Cox agregó que las autoridades analizan cerca de 2,000 grabaciones de otras cámaras de vigilancia en busca de pistas.

