Una madre incriminó a su hijo de distribuir droga: tras investigar la policía, ella es la acusada

Video Capturan a más de 3,000 prófugos acusados de crímenes violentos: esto se sabe de los operativos

Una mujer en Texas trató de incriminar a su propio hijo de 14 años por distribución de la droga sintética conocida como ‘cristal’, pero al revisar su celular la Policía encontró que en realidad ella era quien estaba involucrada en la distribución del narcótico.

De acuerdo con reportes de la Policía, oficiales vincularon a Elizabeth Galindo, de Amarillo, Texas, a la posible distribución de narcóticos en la ciudad como parte de una investigación más amplia hechos violentos ocurridos recientemente en la ciudad.

PUBLICIDAD

La Policía dijo que al interrogar el 19 de septiembre a Galindo en su casa, los agentes encontraron 9 libras de ‘cristal’ en el lugar.

Los oficiales encontraron cuatro libras de metanfetamina en un dormitorio y cinco libras más en dos bolsas selladas al vacío escondidas en dos latas grandes en otro cuarto.

También encontraron armas y municiones en la casa de la mujer, de acuerdo con los reportes.

Galindo en ese momento acusó a su hijo de 14 años de ser el responsable de la droga.

Al pedirle autorización para revisar su teléfono celular, ella se negó diciendo que en el dispositivo había mensajes relacionados con el manejo de la droga que incriminaban a su hijo.

Oficiales encontraron evidencia que incriminó a Galindo, no a su hijo, en teléfono celular

Luego de que Galindo se negó a que los oficiales revisaran su teléfono, la Policía obtuvo una orden judicial para acceder al dispositivo.

La Policía finalmente encontró fotos y videos de la mujer “activamente involucrada” en el manejo y distribución de metanfetamina.

Según reportes, además de Galindo, cuatro menores de edad también fueron arrestados como parte del operativo.

Galindo fue formalmente acusada de posesión con la intención de distribución de metanfetamina, de acuerdo con documentos judiciales.

Mira también: