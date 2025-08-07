Fingió estar muerta para que la soltaran: madre de dos atacada por su pareja necesita ayuda urgente

Video Hispana estaba a punto de casarse, pero un chofer acabó con su vida: la atropelló y se dio a la fuga

Una cámara de seguridad captó el momento en que Cindy Nájera, gravemente herida y casi sin ropa, huía por un vecindario tras ser brutalmente atacada por su pareja. El incidente ocurrió en Fort Worth, Texas, y ha conmocionado a la comunidad por la ferocidad del acto. Nájera, de 42 años, logró sobrevivir fingiendo estar muerta después de recibir múltiples cortes con un vidrio roto en cuello, rostro y hombros.

De acuerdo con la portavoz de la policía de Fort Worth, Cynthia Wood, los oficiales encontraron a la víctima tras recibir una llamada de emergencia. En el lugar, Cindy les confesó que había sido atacada por su novio, José Chagoya, de 33 años, con quien mantenía una relación desde hacía meses y a quien había conocido a través de TikTok. El presunto agresor fue detenido en el domicilio y la víctima trasladada al hospital con heridas de gravedad.

Cindy Nájera Imagen Cortesía.

Nájera relató que el ataque ocurrió la mañana siguiente a una fiesta de cumpleaños que su pareja le organizó. Una conversación sobre dinero desató un repentino episodio de violencia. “Me dijo: ‘Aquí no sales’”, declaró. Luego, la tiró al piso, rompió su celular y comenzó a agredirla físicamente. “Me jaló la cabeza y fue cuando me hizo la cortada de aquí hasta acá”, explicó, señalando su cuello.

Durante el forcejeo, Nájera logró escapar momentáneamente, pero fue alcanzada nuevamente en el jardín de su casa, donde Chagoya continuó agrediéndola con un vidrio. Fingir estar muerta fue lo que le salvó la vida. Una vez que él se replegó, Cindy se arrastró hasta la casa de su vecina, dejando un rastro de sangre, y logró pedir ayuda.

El caso ha generado indignación, especialmente porque José Chagoya, actualmente preso, enfrenta únicamente cargos de asalto agravado con arma mortal y no de intento de homicidio. Su fianza fue fijada en 75 mil dólares. La policía indicó que la investigación sigue abierta y que el cargo podría elevarse dependiendo de los testimonios.

“Si él hubiera logrado su cometido, yo estuviera muerta y él feliz”, declaró Cindy, quien ya fue sometida a una cirugía pero necesitará más intervenciones médicas. Sin poder trabajar y con facturas hospitalarias por pagar, teme también perder su casa. Su familia ha creado una cuenta en GoFundMe para recaudar fondos y solicita apoyo de la comunidad: https://gofund.me/26401438 .

Nájera ha compartido su historia con la esperanza de que otras mujeres estén alertas ante cualquier señal de violencia. “Los monstruos también saben usar máscaras de bondad”, advirtió.