Con botas prestadas, así juegan a fútbol estos niños colombianos

El fútbol es lo que mantiene a estos niños lejos de las malas influencias y de las drogas por lo que Samuel hace todo lo posible para mantenerlos en el equipo. Incluso si no tienen con qué jugar.

Muchos tienen zapatos con agujeros que no aguantarían ni los primeros 10 minutos de un partido. Por eso, Samuel les lleva botas usadas, pero no se las puede dar de forma permanente porque no tiene suficientes.