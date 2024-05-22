Este niño recibió una bala perdida que salvó la vida de su madre, ahora lucha para recuperarse

Video "Le salvé la vida a mi mamá": niño hispano es víctima de bala perdida cuando hacía compras con su madre

Royder Alvarado de siete años disfrutaba de una tarde al aire libre caminando con su madre en Houston, Texas, cuando de pronto sintió un fuerte dolor por la espalda.

Pasaron pocos segundos y la sangre comenzó a brotar de uno de los costados del niño, que pedía a su madre lo ayudara con el fuerte dolor que sentía. Así fue como Silvia Alvarado, su madre, se dio cuenta que una bala había atravesado el cuerpo de su hijo el pasado 14 de abril.

“Yo escuché unas balas que estaban disparando, pero las escuché cómo lejos y ni me di cuenta. Después mi hijo estaba acá, vino atrás de mí y fue cuando me pidió ayuda”, recuerda Alvarado de ese trágico incidente.

“Yo lo revise a donde está la sangre y estaba atrás y me ayudaron los vecinos, llamaron a los bomberos y yo gritando”, narra la mujer que recuerda que su también hijo gritaba de dolor mientras era trasladado a un hospital donde fue operado de emergencia.

El pequeño niño fue atravesado por una bala que le perforó el abdomen, lo que le dejó graves daños en el intestino grueso, así que tuvo que permanecer en un coma inducido para soportar varias cirugías.

En todo ese tiempo su madre no se separó de él, además de la angustia que sentía por la salud de Royder, estaba agradecida, ya que sin pensarlo su propio hijo pudo salvarle la vida.

“Él me salvó la vida, tal vez si él no se hubiera parado acá, yo hubiera recibido esa bala”, dice la mujer.

Afortunadamente el pequeño niño se recuperó de las cirugías, aunque aún tiene secuelas que le impiden hacer su vida normal.

Por ello es que la familia Alvardo busca que la policía encuentre a los responsables que dispararon al aire y le causaron esas heridas a Royder.

De acuerdo con las primeras investigaciones se trató de una balacera entre dos autos en movimiento.

“Mucha gente saca las armas a lo tonto…sin pensar a quien le van a dar y ese fue el caso de Royder”, dice April Aguirre, defensora de los derechos de víctimas de crímenes.

En cuanto a Royder, lo único que quiere es recuperarse, andar y correr normalmente como antes. Está deseando que llegue el día en que pueda jugar al fútbol con todos sus hermanos como antes.

Además de justicia, la familia está solicitando a la comunidad ayuda para solventar los gastos médicos del niño.

“Él ahorita no tiene la función de ir al baño normalmente, tiene una parte de su intestino afuera del cuerpo con una bolsita y la mamá tiene que cuidarlo las 24 horas del día al pequeño. Eso no solo le quita la oportunidad que ella trabaje sino también le quita ingresos a la casa porque ella tiene que ser una enfermera 24 horas al día sin pago”, dice Aguirre.

Por ello la familia Alvarado ha abierto una página en GoFundMe para recibir donaciones.

Si deseas hacer una cooperación económica para ayudar al pequeño Royder Alvarado y a su familia a solventar los gastos médicos que causó el impacto de una bala perdida, puedes hacerlos a través de la siguiente página de GoFundMe: Apoyo a un niño de 7 años víctima de un tiroteo.

