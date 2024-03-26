Una hispana sobrevivió a una peligrosa cirugía de cerebro: ahora busca ayuda para pagar las deudas médicas

Video En video: Una hispana le canta alabanzas a Dios mientras es operada de un tumor cerebral

Adriana Aristizabal tuvo que enfrentar un terrible panorama que le cambió la vida, luego de que los doctores le diagnosticaron un tumor en el cerebro.

A inicios de año, Adriana, de 39 años, comenzó a sentir un dolor de cabeza que con el paso de los días y a pesar de medicamentos, solo empeoraba.

"Esta vez era constante, me tomaba las pastillas y no se me pasaba hasta que el quinto día siento que todo el cuerpo se me acalambra", dijo Aristizabal.

Al ver el estado de Adriana, su esposo la convenció de acudir al hospital para que la trataran, pero el diagnóstico fue lo que menos imaginaban: tenía el cerebro inflamado y una mancha.

"Me dijeron, tienes un tumor, el único tratamiento que hay es que tenemos que abrir, intentar retirar la mayoría del tumor, no hay otra cosa que podemos hacer. Eso fue un shock”, aseguró Adriana.

Una inusual y peligrosa cirugía

Los doctores le dijeron a Aristizabal que la cirugía a la que debía someterse duraría 7 horas, de las cuales más de cuatro tenía que permanecer despierta.

"Para mí eso fue terrorífico. Yo dije Dios mío cómo yo voy a estar despierta, yo no soy capaz, yo no soy capaz de ver sangre y ahora tener mi cabeza abierta, eso me ponía muy nerviosa”, relató.

Sin embargo, permanecer despierta durante la cirugía era el menor de los riesgos, ya que le dijeron que durante la cirugía podía morir o tener varias secuelas como quedar ciega, sorda, perder el habla, la memoria o quedar paralizada del lado izquierdo.

El canto que le devolvió la fe

A pesar de los peligros que implicaba, Aristizabal decidió someterse a la operación.

Ya en el quirófano, relató que las palabras del cirujano fueron como un rayo de esperanza porque le dijo que él solo era una herramienta, pero que el verdadero trabajo lo realizaría Dios.

Fue entonces cuando, en medio del delicado procedimiento, Aristizabal se puso a cantar alabanzas.

“Estando en la cirugía oraba, yo lloraba y le decía en medio de la cirugía: tú sabes que mi corazón es tuyo, yo quiero estar contigo, pero recuerda que yo tengo una hija y un esposo y no me quiero ir todavía", relató.

Luego de varias horas de procedimiento, el cirujano logró extirpar el 90% del tumor que tenía en el cerebro.

Un golpe financiero tras la cirugía

A pesar del buen diagnóstico, el cerebro de Aristizabal aún se encuentra inflamado por la cirugía, sigue teniendo dolores de cabeza y ha perdido su independencia porque necesita ayuda para caminar y hasta para bañarse.

"No puedo cocinar, no puedo llevar a mi hija a la escuela, no puedo ayudar a mi familia, para mí eso ha sido superdifícil".

También ha sido un golpe financiero porque no puede trabajar y a pesar de que el seguro pagó la cirugía que costó más de medio millón de dólares, los datos adicionales aún ascienden a $50,000.

Por esta razón, Aristizabal hace un llamado para encontrar a alguna persona que le tienda una mano y pueda hacerle una donación a través de su cuenta de GofundMe .

