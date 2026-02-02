Noticias Abuela vive con sus 5 nietos en un garaje: Esta es la historia de María, quien perdió su casa en un incendio en Texas Luego de perder su casa en un incendio y la deportación de su hija, María Ríos cuida sola a sus nietos

Video Abuela que vivía con sus nietos en el patio recibe ayuda de la comunidad de Arlington

María Ríos, una abuela de 63 años, vive en condiciones de hacinamiento junto a sus cinco nietos en un garaje adaptado como vivienda, luego de que su casa quedó destruida por un incendio ocurrido hace casi tres años en Texas.

La situación se ha agravado durante el invierno, debido a las bajas temperaturas y a las limitaciones del espacio en el que residen. El incendio que fue provocado por un cortocircuito dejó la vivienda en condiciones inhabitables. María Ríos señaló que no ha podido repararla debido a la falta de recursos económicos y a la irregularidad de sus ingresos.

Trabaja limpiando casas cuando le es posible, actividad que no realiza de manera constante debido a que dedica la mayor parte de su tiempo al cuidado de sus nietos. Indicó que por cada jornada de trabajo recibe entre 100 y 150 dólares, monto que destina principalmente a cubrir gastos básicos.

Está a cargo de cinco menores y jóvenes. El mayor de ellos, de 23 años, padece esquizofrenia. Su madre, hija de María Ríos, fue deportada a México, por lo que el joven quedó bajo el cuidado de su abuela.

Posteriormente, la situación familiar se complicó cuando su hija menor fue encarcelada, y le dejó a cargo a sus cuatro hijos. Entre ellos se encuentra Alex, un niño de 5 años diagnosticado con autismo.

Así adaptó su garaje como vivienda provisional

Ante la falta de apoyo económico y la urgencia de ofrecer un techo a los menores, María Ríos decidió acondicionar el garaje ubicado detrás de su casa para vivir ahí con sus nietos. Señaló que la adecuación la ha realizado por cuenta propia y de manera gradual.

El costo estimado para realizar una remodelación adecuada de la vivienda principal oscila entre 30 mil y 35 mil dólares, una cantidad que indicó no poder cubrir con sus ingresos actuales.

Durante el invierno, las condiciones del espacio se han vuelto más difíciles. Miguel Sarmiento, uno de los nietos de María, señaló que el lugar es pequeño y que el frío y el viento afectan el interior de la vivienda durante las noches.

Solicitan apoyo comunitario

Debido a la situación, se habilitó una campaña de recaudación en GoFundMe con el objetivo de obtener recursos para mejorar las condiciones de vivienda y avanzar en la reparación del inmueble. Las personas interesadas en brindar apoyo pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://gofund.me/a781b5a76.



Con información de Lidia Barrón.