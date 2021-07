Esta fue la petición que Yeison Jiménez le hizo el año pasado en Premios Juventud a Dios… y que fue respondida

Por esa época, cantando canciones de Pedro Fernández, comenzó a dar sus primeros pasos con un corrientazo eléctrico. Y no exagera. La anécdota sucedió mientras competía en el Festival de la Canción Infantil en Manzanares (Caldas) y cuando todo su pueblo lo estaba viendo. "El escenario estaba mojado y, cuando tomé el micrófono, me pasó corriente porque yo tenía una especie de alpargatas y eso hacía un puente entre el escenario y el micrófono que me transmitía corriente. ¡Eso me dio muchos nervios!", compartió.