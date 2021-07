Lunay cumplió la promesa que le hizo a Daddy Yankee y hoy compite con él en Premios Juventud

Aunque estaba rodeado de gente, el creador de ‘Gasolina’ le puso atención a Lunay. “Me tomó muy en serio, me miró a los ojos y me dijo: ‘creo en ti. Tú lo puedes lograr. Sigue trabajando duro’. Su reacción tan humilde significó mucho para mí, me impulsó a luchar por cumplir esa promesa”.