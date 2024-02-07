Premio Lo Nuestro 2024: Karol G y Feid la pareja de enamorados tiene 9 nominaciones cada uno
Karol G y Feid están pasado por un gran momento de su carrera y esto lo demuestran al tener, cada uno, nueve nominaciones a Premio Lo Nuestro, además de ser de una de las parejas más hot del momento. No te pierdas la transmisión a partir de las 7P/6C por Univision, Galavisión y ViX.
Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.
Este año Karol G y Feid no solamente son una de las parejas que seguramente se robarán las miradas este 22 de febrero durante la entrega de Premio Lo Nuestro, sino que también son dos de los artistas más nominados de la noche. Actualmente los colombianos no han dejado de trabajar y gracias a sus últimos trabajos recibieron 9 nominaciones cada uno.
Karol G compite en las categorías de Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Álbum del Año (‘Mañana Será Bonito’), Remix Del Año (‘Una Noche En Medellín Remix’ con Cris MJ & Ryan Castro), Tour Del Año (‘Mañana Será Bonito Tour’), Artista Femenina Del Año, Colaboración Del Año (‘Gatúblea’ con Maldy), Álbum Del Año – Urbano (‘Mañana Será Bonito’), Canción Del Año – Pop Urbano (‘TQG’), Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance (‘Tá Ok Remix’ con Dennis, MC Kevin O Chris y Maluma).
Mientras que Feid también lo hace por Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Álbum Del Año (‘Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum’), Remix Del Año (‘Polaris Remix’ con Saiko, Quevedo, y Mora), Artista Masculino Del Año - Urbano, Canción Del Año – Urbano (‘Classy 101’ con Young Miko, ‘Yadel 150’ junto a Yandel), Colaboración del Año – Urbano (‘Hey Mor’ con Ozuna), Álbum Del Año – Urbano (‘Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum’), Canción Del Año – Pop-Urbano (‘Niña Bonita’ con Sean Paul).
Notas Relacionadas
Premio Lo Nuestro 2024: ¿Quiénes son los artistas más nominados y en qué categorías?
Historia de Amor entre Karol G y Feid
Fue en el 2021 cuando ambos cantantes grabaron el tema ‘Friki’ y desde ese momento comenzaron los rumores de que entre ellos había algo más que amistad, sin embargo, ambos negaron que existiera un romance.
Fue hasta marzo de 2023 cuando Karol G apareció como invitada de Feid en la gira $trip Love en Puerto Rico fue ahí cuando las dudas se resolvieron y confirmaron que entre ellos sí existía algo más que amistad.
Tres meses después, en junio para ser precisos, la pareja fue fotografiada tomada de la mano durante un concierto que el cantante colombiano ofreció en Miami.
Desde entonces, Karol G y Feid son la pareja más hot que hay dentro del género urbano.
Cuándo son los Premio Lo Nuestro 2024, conductores y otras sorpresas
La edición número 36 de Premio Lo Nuestro se llevará a cabo el próximo jueves 22 de febrero en el Miami-Dade Arena, en una ceremonia que será conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale.
Notas Relacionadas
Premio Lo Nuestro 2024: Angélica Vale en su gran regreso como conductora de la fiesta
Este año la lista de nominados es encabezada por Maluma con 14 menciones y durante el evento se entregarán varios reconocimientos a figuras destacables de la música latina entre los que se encuentran: Ana Bárbara, Don Omar y Olga Tañón.
No te pierdas ni un instante de la transmisión de Premio Lo Nuestro 2024 completamente en vivo a través de Univision el próximo jueves 22 de febrero, comenzando con el especial Noche de Estrellas a las 7P/6C, conducido por Adamari López, Chiquinquirá Delgado, Karina Banda, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso y siguiendo con el gran evento a partir de las 8P/7C.