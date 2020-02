Esta es la pregunta que más le hacen a Thalía cada vez que viene a Premio Lo Nuestro

“Lo que más me preguntan es ¿qué te vas a poner? ¡Es lo único que me preguntan! O sea, yo puedo salir y decir algo equis y a la gente no le importa, lo único que me preguntan es ¿qué te vas a poner?". Para ayudarla a responder esa pregunta hay un equipo muy grande trabajando con ella, " están buscando ropa de todas las pasarelas, de las pasarelas de París me están mandando, de todos lados me están enviando opciones y vestidos”.