'Por amar sin ley' regresa a Univision con una nueva e impactante temporada

El amor también tendrá un papel decisivo

La relación entre Alejandra y Ricardo (David Zepeda) encontró muchos obstáculos durante la primera temporada. Ella decidió no continuar con su romance para no interponerse en su relación con sus hijos y Elena (Geraldine Bazán), su exesposa. Sin embargo, el amor entre los dos no pudo desaparecer en un dos por tres. La separación dejó a los dos con el corazón destrozado.