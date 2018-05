Galilea Montijo responde contundente a CNCO (pero no se disculpa)

Los Backstreet Boys, al igual que los New Kids On The Block, han encontrado la fórmula para mantener la vigencia. El grupo sufrió una estafa por parte del productor Lou Pearlman. Pearlman fue arrestado en 2007 por fraude y lavado de dinero. Un de sus integrantes, AJ McLean, batalló con problemas de drogas y de alcohol lo que lo llevó a ingresar a un centro de rehabilitación en 2001. Otro que tuvo problemas con el acohol y las drogas fue Nick Carter, quien reveló en su libro Facing the Music and Living to Talk About It su batalla con la bebida desde los 13 años y con el éxtasis en los 20s. Foto: Getty Images | Univision

