Galilea Montijo pide "unas nalgadas" para Joel de CNCO y enfurece a sus fanáticas

Arde Troya entre las fanáticas de CNCO: las llamadas CNCOwners le están exigiendo a la conductora de Pequeños Gigantes, Galilea Montijo, que se disculpe públicamente con Joel, el único integrante mexicano de la banda.

Esto luego Galilea comentara en el programa Hoy: “Paisano… Hay que hablar con tu mamá para que te meta unas nalgadas, mijo”.

Todo surge a raíz de una entrevista que realizaron en ese programa al grupo juvenil y que Galilea recordara los momentos que compartió con ellos durante un Teletón. La conductora contó que, a una pregunta suya, Joel Pimentel le contestó no de muy buena gana.

Con ella coincidió la reportera María Luis Valdés Doria (quien los había entrevistado como parte de la promoción que está haciendo CNCO en México) al señalar: “Fijate que el mexicano es el que no es tan lindo... (Joel) Los demás sí muy lindos".



Las fanáticas de CNCO no tardaron en defender a sus ídolos asegurando que era imposible que Joel interactuara con la reportera pues había un solo micrófono para la entrevista y su ídolo quedaba muy lejos de él.

Fue tal la molestia que se hizo viral el hashtag #pidandisculpasaJoelPimentel.

Galilea Montijo no ha contestado nada en el programa matutino, ni en sus redes sociales. En cambio, Joel ya habló al respecto:

“La señora que nos entrevistó dijo que yo no había sido lindo, que yo no fui amable. No sé porqué dijo eso, yo creo que me mal entendió. ¿Qué puedo hacer? Perdón”, lo hizo a través de un video en sus stories de Instagram.