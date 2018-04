"A punta de golpes me quitaron lo tímido", el 'Flaco' Ibáñez cuenta cómo fue crecer en un barrio bravo



Manuel 'El Flaco' Ibáñez, es el juez con más experiencia en el show de Pequeños Gigantes y en una charla exclusiva con Unvision Entretenimiento el actor reveló que en su infancia fue un chico muy introvertido: “Era un niño muy tímido y vergonzoso, decían mi nombre se me ponía roja la cara”.

El comediente reveló que su timidez fue combatida 'a la mala', como antes se arreglaban las cosas en los barrios de la capital mexicana: “ Caí en un barrio bravo de la Ciudad de México y ahí a punta de golpes me quitaron lo tímido y me hicieron ser el descarado que soy hoy”, confiesa de manera irónica.



‘El Flaco’ llegó con casi 10 años a dicha colonia que -aún es considerada un foco rojo en la Ciudad de México por la inseguridad de sus calles. Fueron 23 años los que vivió en ese lugar, que señaló, no fue sencillo en un principio y terminó por adaptarse.



“Yo ya no voy por ahí, sin embargo, estoy orgulloso de haber estado 23 años en la Buenos Aires. Cuando se murió mi mamá, me cambié de casa, ahí se quedó el edificio que mi papá construyó, fue el primer edificio de la colonia. Éramos los riquillos y me quitaron lo riquillo a base de ... (golpes), tómala”.



Ibáñez ya no cuenta con amistades que conoció durante su estancia en ese vecindario mexicano, pero está agradecido por lo que vivió, pues también encontró gente muy buena: “ Ahí me enseñaron a ser alburero, a decir lo que siento, todas las personas de ahí me enseñaron los valores de ser buen amigo, no tengo filtros gracias a esa educación que recibí en el barrio.

Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez llegó a la colonia Buenos Aires- un barrio del centro de la capital mexicana- que es conocida por robar y vender autopartes de automóviles, actividad que el comediante asegura, es más leyenda urbana: “Era un barrio muy bravo le hicieron la fama de que robábamos auto partes y sí, pero no tanto”.



El comediante de 71 años está convencido que lo que bien se prende jamás se olvida: “Yo sigo siendo bueno para el trompón lo que pasa es que ya soy más cuidadoso que antes. No vayas a creer que me pegaban todo el día tampoco estaba amarrado de las manos; cuando entré a la banda si me tocaron los guamazos, pero, ya después me hice igual, ya eran peleas parejas”.

Manuel es padre de tres mujeres y aún no se convierte en abuelo: “Soy un grinch, no soy niñero y aquí me aguanto porque me pagan”, bromeó. Por otro lado, aseguró que le dan muchos nervios saber que alguna de sus hijas corre peligro: “No soy abuelo porque soy muy preocupón y pienso en que ya va a tener un niño, que todo salga bien, la verdad es que me volvería loco por un nieto, ya llegará”.



